Kancelária NR SR dala podnet k exekúcii Matoviča

Kancelária NR SR tak urobila až po využití všetkých možností na vyzvanie poslanca, aby uhradil pokutu, ktorú mu udelil Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Agentúru SITA o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Kancelára NR SR informuje, že rozhodnutie Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Matovičovi riadne doručili, čiže má vedomosť o tejto pokute, jej výške aj lehote splatnosti. Matovič podľa Kancelárie NR SR pokutu neuhradil, pričom posledným dňom na úhradu v 30 dňovej lehote na zaplatenie bol 24. apríl. „Od tohto dňa je dlžník v omeškaní, a preto mu bola odosielaná výzva určujúca dodatočnú lehotu na úhradu s upozornením, že v prípade neuhradenia dlhu je Kancelária NR SR povinná pokutu vymáhať cestou exekúcie,“ informuje Kancelária NR SR s tým, že Matovičovi sa pokúsili doručiť výzvu na úhradu dvakrát, no neúspešne. Obe písomnosti mu adresovali poštou do jeho vlastných rúk, no zásielky sa vrátili ako neprebrané.

„K dnešnému dňu sa Kancelária NR SR nemala možnosť s Matovičom dohodnúť, keďže si poštu v tejto veci opakovane neprebral a zároveň nie je zaznamenaná jeho snaha alebo vôľa riešiť formu úhrady tejto pohľadávky. O splátkový kalendár nepožiadal,“ informuje Kancelária NR SR s tým, že v zmysle zákona o pohľadávkach štátu je povinná využívať všetky právne prostriedky na vymáhanie pokuty a dbať, aby nedošlo k zániku alebo premlčaniu práv na jej vymáhanie ani k zníženiu pohľadávky štátu.