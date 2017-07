Ľudskoprávny výbor nebol v prípade Tódovej uznášaniaschopný, Richter sa reportérke ospravedlnil

Ak nastalo zlyhanie v súvislosti s návštevou terénneho sociálneho pracovníka u manželov Tódových, tak bolo v komunikácii pracovníka v prvom kontakte s novinárkou Monikou Tódovou. Na tlačovej besede to povedal minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.

Richter uviedol, že terénni sociálni pracovníci majú pripravený manuál, ktorý majú v tomto prípade použiť, a ktorý je veľmi konkrétny a jasný. „Možno tu bolo isté zlyhanie, za to sa ja, ako minister, chcem pani Tódovej ospravedlniť. Ubezpečujem, že sa to už nestane, vyvodili sa k tomu aj isté závery, aby dôsledne postupovali podľa toho manuálu,“ uviedol Richter s tým, že manuál nie je nijaký výmysel ani šablóna, no je to konkrétny návod k tomu, aby respondent prijal komunikáciu so sociálnym pracovníkom.