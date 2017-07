Popod Strečno už neprejdú ani vodáci

„Postupne padajú menšie úlomky skál, a to nielen na štrkovú podušku na ceste, ale aj do rieky,“ vysvetlil príčinu starosta obce Strečno Dušan Štadáni. Obmedzenie pre vodákov potrvá približne rovnako dlho ako uzávera kritického dopravného uzla. „Cesta je uzavretá a v takomto režime sa bude pracovať až do konca júla,“ zdôraznil starosta pre denník Pravda. Či sa termín uzávery predĺži, ešte predpovedať nevedel. „Uvidí sa, podľa toho, ako budú práce pokračovať,“ dodal Štadáni.

Na brale aktuálne pracujú dve partie horolezcov, ktoré sa pravidelne striedajú. „Spolu s obslužným personálom je to približne desať ľudí,“ priblížil Branislav Prelovský, projektový manažér sanačnej firmy, ktorá skalný masív opravuje. Podľa neho v týchto dňoch dočisťujú miesto na skale, odkiaľ sa v utorok večer zrútil približne sto ton vážiaci blok kamenia. „Zhadzujú sa odtiaľ celkom veľké objemy kameňov a skál, v časti pod vyhliadkou sa navyše objavili nejaké uvoľnené bloky,“ opísal situáciu Prelovský s tým, že všetky voľné úlomky musia ísť dole, vrátane tých, ktoré sa poškodili pri páde bloku. Ten ako padal ešte sa poodrážal od hradného brala. „Nemôžeme tam nechať nič, čo by sa dalo zhodiť holou rukou,“ zdôraznil manažér.

Šesťdesiat rokov a tisícky vozidiel denne

Prelovský informoval, že kompetentných upozornili na poškodenie brala aj na inej strane. „Po tomto termíne to už nie je v našich rukách, o ďalšom postupe musí rozhodnúť krízový štáb,“ pripomenul. Či kamenie, ktoré dopadá na vrstvu štrku na ceste, poškodilo aj samotnú komunikáciu, sa zatiaľ s určitosťou stanoviť nedá. „To uvidíme až vtedy, keď odstránime štrk, čo bude koncom budúceho týždňa. Nepredpokladám však, že by mala byť poškodená,“ doplnil Prelovský.

Na masíve prebieha súčasne s čistením aj sanácia a kotvenie častí skaly, tak, ako to bolo pôvodne naplánované. „Predmetom sanácie nebolo celé hradné bralo, ale len tých pár častí, ktoré sa javili ako najviac poškodené. Nakoniec sa však uvoľnila skala aj z inej časti brala, a preto bola vyhlásená mimoriadna situácia,“ prízvukoval Štadáni.

Úsekom, ktorý spája západ a východ Slovenska, prejde denne vyše 30-tisíc vozidiel. S jeho výstavbou sa začalo v roku 1957. Prvá sanácia masívu pod hradom Strečno sa uskutočnila v roku 1984, keď skalné previsy dočasne zabezpečili oceľovými lanami a rozvoľnené časti očistili. Hradné bralo monitorujú geológovia už 21 rokov, pričom sledujú, ako sa od masívu postupne odkláňa skalnatý blok. Pre zväčšovanie medzery natiahli cestári pred deviatimi rokmi na svah ochranné siete a bariéry. Skalné previsy priamo pod hradom však vtedy neriešili.

Skaly spôsobili tragédiu i škody

Dôležité opatrenia boli kompetentní nútení urobiť až po tragédii v roku 2007, keď priamo na ceste zahynula mladá Češka. Viezla sa v aute, ktoré zasiahol padajúci kameň. Ten sa odrazil od vozovky a prerazil čelné sklo osobného auta. Zasiahol pritom 19-ročnú Lindu sediacu na zadnom sedadle. Padajúce skaly úradovali aj o rok neskôr, keď jedna z nich s priemerom asi 1,5 metra dopadla na budovu Považského múzea. Poškodila jeho strechu, no nezasiahla, našťastie, prístupovú cestu, po ktorej chodia turisti.

Na sanáciu brala vyčlenilo ministerstvo životného prostredia v roku 2015 sumu 940 000 eur. Pred rokom sa suma zvýšila ešte o 200-tisíc eur. Rezort chcel pôvodne na brale vybudovať železobetónovú galériu, teda konštrukciu, ktorá by podoprela skalný previs nad cestou. Od tohto zámeru sa však nakoniec upustilo. Problémom mali byť peniaze, profesionálna podpora by totiž stála približne 7 miliónov eur.

Frekventovanú cestu medzi Žilinou a Martinom uzavreli cez víkend pre všetky typy dopravy, chodcov aj cyklistov. Osobné autá využívajú obchádzku cez Terchovú, nákladné musia ísť cez Trenčín či Kľačno, čím sa im trasa predlžuje o desiatky kilometrov. Starostovia okolitých obcí sa dohodli, že na svoje cesty pustia aspoň regionálnych prepravcov z Oravy a Kysúc, ktorí dostanú individuálne povolenia na prejazd kamiónov.