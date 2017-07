Matovič sa rozhodnutiu zaplatiť pokutu nepodvolí, exekúcie sa nebojí

Povedal to na tlačovej besede s tým, že si je vedomý, že cez exekútora ho to bude stáť viac. „Ale nedokážem to spraviť – skloniť hlavu a pokutu zaplatiť. Budem jeden z milióna ľudí, voči ktorým je vedená exekúcia,“ povedal Matovič po tom, čo vo štvrtok Kancelária NR SR informovala o tom, že dala podnet k exekúcii Matoviča.

„Pokutu, ktorú mi Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií udelil, mi dal na základe toho, že som údajne porušil zákon o ochrane verejného záujmu, keď sa mi automaticky obnovila živnosť. Na živnosť som mal tržbu nula eur,“ uviedol.

Bol som najaktívnejším poslancom od volieb 2016. Predložil som najviac návrhov zákonov a som dosť v dramatickom predstihu pred všetkými ostatnými. Igor Matovič

Koaličných členov výboru označil za sudcov

Spýtal sa, prečo výbor neudelil pokutu premiérovi Robertovi Ficovi za to, že „býva v byte daňového podvodníka a berie mesačne päťtisíc úplatok“. Dodal, že je to 57 mesiacov, čo Fico býva v byte podnikateľa Ladislava Bašternáka. „To je porušenie, valcovanie verejného záujmu. O tomto porušení výbor, tí sudcovia, odmietli čo i len rokovať,“ povedal Matovič.

„Ohrozenie verejného záujmu bola moja "pro forma“ živnosť na poličke, nepodnikal som, iba sa mi automaticky obnovila," uviedol. Podľa neho medzi základné ľudské občianske a ústavné práva patrí právo na spravodlivý proces, ktorý on v tomto prípade podľa vlastných slov nemal. Koaličných členov výboru za Smer-SD, SNS a Most-Híd označil za sudcov, ktorí ho nenávidia. „Z tohto dôvodu pokutu nezaplatím. Viem, že majú absolútnu moc, nech si poslúžia,“ dodal.

Prepísal majetok. Bude na kreativite exekútorov, čo mu vezmú

Keďže všetok svoj majetok Matovič v minulosti prepísal na svoju manželku, bude na kreativite exekútorov, čo mu vezmú. Dodal, že sa v tejto veci neobráti na súd v Štrasburgu, keďže podľa jeho právneho zástupcu na to nemá právo.

Kancelária Národnej rady SR vo štvrtok 20. júla informovala média, že dala podnet k exekúcii poslanca NR SR Igora Matoviča za to, že neuhradil pokutu, ktorú mu udelil Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií za opakované nepozastavenie živnosti. Kancelária NR SR tak urobila až po využití všetkých možností na vyzvanie poslanca, aby uhradil pokutu vo výške približne 12-tisíc eur.

Na schôdzu neplánuje prísť ani v septembri

Igor Matovič sa nezúčastní ani na prvej poprázdninovej schôdzi parlamentu. Povedal to dnes na tlačovej besede a zopakoval, že pokiaľ bude viesť národnú radu Andrej Danko (SNS), na rokovania chodiť nebude.

„Bol som najaktívnejším poslancom od volieb 2016. Predložil som najviac návrhov zákonov a som dosť v dramatickom predstihu pred všetkými ostatnými,“ povedal Matovič na margo toho, že počas svojej prítomnosti stihol toho viac ako mnohí iní koaliční zákonodarcovia. Dodal, že bol predkladateľom alebo spolupredkladateľom 93 návrhov zákonov. Poslanecký plat ani paušálne náhrady nedostal pre svoju neprítomnosť na schôdzach parlamentu za uplynulé mesiace máj a jún.

Danko dôvody absencie neakceptuje

Predseda NR SR Andrej Danko neospravedlnil absencie Igora Matoviča už druhý mesiac po sebe. Matovič prišiel o májový poslanecký plat a rovnako aj o plat a paušálne náhrady za mesiac jún. Vyplýva to z rozhodnutie predsedu parlamentu Andreja Danka zo 6. júla, ktoré je zverejnené ná internetovej stránke NR SR.

„Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Igor Matovič sa nezúčastnil rokovania 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v dňoch 13. 6., 14. 6., 15. 6., 16. 6., 19. 6. a 21. 6. 2017. Poslanec svoju neúčasť na príslušných rokovacích dňoch písomne ospravedlnil. Dôvody uvedené v písomnej žiadosti o ospravedlnenie neakceptujem," píše sa v rozhodnutí s tým, že poslanec stráca nárok na plat i paušálne náhrady.

Poslanci by mali hlasovať o zbavení mandátu Matoviča za opätovné nepozastavenie živnosti. Kedy sa tak stane, musia sa dohodnúť na poslaneckom grémiu pred začiatkom schôdze, kde poslanci rozhodujú o zložení programu nadchádzajúcej schôdze. Návrh na zbavenie mandátu Matoviča mal byť na programe už v júni, avšak nemusí byť ani na programe najbližšej septembrovej schôdze. Za zbavenie mandátu musí hlasovať ústavná väčšina, teda 90 poslancov Národnej rady SR.