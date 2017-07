Bez práce i bez rodiny. Strečno je zlým snom kamionistov

Ich situáciu nerieši ani fakt, že na Okresnom úrade v Žiline sa v stredu popoludní krízový štáb dohodol so zástupcami kysuckých obcí z Bystrickej doliny na čiastočnom sprístupnení cesty druhej triedy medzi Oravskou Lesnou a Novou Bystricou pre kamióny. Výnimku na prejazd totiž dostanú len dopravcovia z Oravy a Kysúc.

Kamionisti, ktorí sa však vracajú domov alebo zásobujú sever Slovenska, musia naďalej trasu obchádzať cez Trenčín alebo cez Donovaly a odtiaľ na Ružomberok. Cesta sa im tak výrazne predĺži – kilometrovo aj časovo.

„Idem z Linzu do Spišskej Novej Vsi. Veziem železo, ktoré musím vyložiť, a to neviem, či to vôbec stihnem, pretože dostať sa tam je teraz pre uzáveru Strečna úplný horor. A najmä v piatok, keď sú cesty preplnené. Stratím tak veľmi veľa času a ak sa mi aj náhodou podarí vyložiť všetko, čo mám, nestihnem už zrejme naložiť nič nové,“ tvrdí trenčiansky kamionista Jozef Kardoš.

„Hrozí mi, že budem musieť zostať celý víkend v Spišskej Novej Vsi, pretože je leto, a teda platia aj víkendové zákazy. Povolenie na jazdu majú len vozidlá prevážajúce potraviny a rýchlo sa pokaziteľný tovar,“ pripomína.

Kardoš si vie predstaviť aj oveľa príjemnejšie strávený víkend ako v rozhorúčenej kabíne kamióna stojaceho na rozpálenom parkovisku pred firmou počas 35-stupňových horúčav. Napríklad v kruhu svojej rodiny.

„Ak by nebolo uzatvorené Strečno, bez problémov by som všetko dokázal vyložiť a aj pri dodržaní všetkých predpisov sa dostať do sobotňajšieho rána naspäť domov. Povolenie využiť obchádzkovú trasu pre regionálnych prepravcov nám ostatným situáciu nijako neuľahčuje. Netýka sa to len mňa, kolegovia zo severu Slovenska sú na tom úplne rovnako,“ hodnotí Kardoš.

Trasu medzi Oravskou Lesnou a Novou Bystricou môžu využívať len regionálni prepravcovia z Oravy a Kysúc, ktorí na to dostali individuálne povolenia. „Je pre nás kľúčové, že nebola ani dočasne spustená tranzitná kamiónová doprava,“ povedal starosta Starej Bystrice Ján Podmanický.

Pôvodne mala byť táto trasa povolená všetkým kamiónom, starostovia dotknutých obcí však avizovali, že ak sa tak stane, sú pripravení cestu zablokovať. Tá nemá na základe znaleckého posudku statické ani smerové parametre, aby po nej mohli jazdiť kamióny.

„Hoci sme od samého začiatku deklarovali, že dianie chápeme, prioritou bolo chrániť tisícky obyvateľov obcí na kysuckej aj oravskej strane,“ zdôraznil Podmanický.

Cesta popod Strečno je jednou z najfrekvento­vanejších na Slovensku. Ide o tranzitnú trasu medzi Bratislavou a Košicami. Úsekom prejde denne približne tridsaťtisíc vozidiel a jednoduchá obchádzka neexistuje. Kým osobné autá si jazdu predĺžia o 44 kilometrov, kamióny musia Strečno obchádzať cez Trenčín, čo je o 284 kilometrov viac, alebo cez Kľačno, čo je zvýšenie o 113 kilometrov. Miestna cesta je však veľmi úzka, kľukatá a časovo náročná.