Nálepky rozlíšia, kto je pravým lekárom

Pacient v Bratislavskom kraji rýchlejšie rozozná, či prišiel do falošného zdravotníckeho zariadenia. Už viac ako dva mesiace dostávajú ambulancie aj lekárne od župy špeciálne modro-žlté nálepky. Na nich sú uvedené evidenčné čísla, ktoré vydáva samosprávny kraj vtedy, ak majú zdravotnícke zariadenia všetky platné povolenia. Doteraz župa vydala viac ako 620 nálepiek.

„Táto aktivita sa osvedčila a poskytovatelia o nálepky aj naďalej prejavujú záujem, čo prispeje k zvýšeniu bezpečnosti zdravotnej starostlivosti,“ uviedla hovorkyňa župného úradu. O nálepky poskytovatelia žiadajú mailom, telefonicky alebo osobne na úrade.

Bratislavský samosprávny kraj týmto opatrením reagoval na prípad nelegálnej kliniky plastickej chirurgie v centre Bratislavy, ktorej lekár vykonával operácie a zákroky bez toho, aby mal licenciu. Klinika krásy nemala na svoju činnosť povolenie od župy ani od ministerstva zdravotníctva. Lekár mal poškodiť zdravie viacerým ľuďom, ktorí sa obrátili s podnetmi na župu aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Na území Bratislavského kraja momentálne funguje takmer 4 200 zdravot­níckych zariadení a vyše 200 lekární. Asociácia súkromných lekárov sa k označovaniu nálepkami stavia kriticky. Podľa nej je to zbytočná aktivita samosprávneho kraja. „Naši pacienti nás poznajú, preto nevidím dôvod zavádzať takéto identifikačné značky,“ uviedol prezident asociácie Marián Šóth.

Lekári podľa neho poskytujú zdravotnú starostlivosť vo verejnom záujme a majú zmluvy so zdravotnými poisťovňami, preto nemôže dôjsť k prípadu, že by niekto z nich nemal povolenie od samosprávneho kraja, ktorý mu prideľuje aj kód poskytovateľa a kód lekára.

„Návrh s nálepkami by mohol mať určitý pozitívny efekt na overenie pre pacientov, ktorí sú ošetrovaní na klinike bez zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami, ale to sa netýka asociácie súkromných lekárov,“ doplnil.

Podobne reagovala aj lekárnička zo Stupavy Vladimíra Gromová. „Myslím, že pre lekárne je táto nálepka skôr zbytočná, pretože falošnú lekáreň by pacienti okamžite odhalili,“ poznamenala. Každá lekáreň podľa nej musí mať povolenie od samosprávneho kraja, pretože bez neho by ju zdravotná poisťovňa nezazmluvnila.

„Pacient by si lieky musel platiť z vlastného vrecka, recept by mu nepomohol, a tak by falošnú lekáreň okamžite odhalil,“ dodala.

Voči súkromnej klinike krásy začala župa správne konanie ešte minulý rok tesne po tom, čo dostala prvú sťažnosť na zmarený zákrok. Župa zistila, že klinika a ani lekár nemajú žiadne povolenia, preto vydala predbežné opatrenie, ktorým činnosť zariadenia zastavila.

Falošný chirurg mal nariadenie ignorovať a operácie vykonávať aj naďalej. Prípad vyšetruje aj polícia, ktorá už vzniesla jedno obvinenie z trestného činu poškodenia zdravia voči 41-ročnému mužovi.

„Klinika porušila zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, podnety sme dostali od celkovo piatich ľudí, ktorí mali poškodené zdravie,“ povedal pred časom Frešo. Pacienti sa sťažovali na zlé odvedené zákroky aj na veľké bolesti.

Išlo o dva prípady zväčšovania prsníkov, jednej aplikácie kyseliny hyaluronovej, sklerotizácie varixov a podnet prišiel aj na operáciu očí, tváre a krku aj na aplikáciu botoxu. Zariadenie dostalo od župy pokutu 22-tisíc eur.

Na overenie ambulancie a lekárne s povolením kraja verejnosti slúžia nielen nálepky, ale aj internetová stránka e-vuc.sk.