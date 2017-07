Platy učiteľov v septembri zrejme porastú

Platy učiteľov sú rozdelené do tried podľa odpracovaných rokov, výnimkou sú rôzne príplatky. Na výplatnej páske majú v rozmedzí približne od 650 do 1 200 eur v hrubom mesačne.

Platy učiteľov sú rozdelené do tried podľa odpracovaných rokov, výnimkou sú rôzne príplatky. Na výplatnej páske majú v rozmedzí približne od 650 do 1 200 eur v hrubom mesačne. Autor: SHUTTERSTOCK

Minister školstva Peter Plavčan totiž učiteľom sľúbil rast platov už teraz v septembri, zriaďovateľom škôl to má prikázať nariadenie vlády. Týkať by sa malo zamestnancov základných, stredných aj vysokých škôl. Plavčanov prísľub išiel nad rámec programového vyhlásenia vlády, ktoré počíta s navýšením k 1. januáru 2018.

Septembrový rast mali dorovnať zriaďovatelia z vlastného. To sa však nepáčilo samosprávam, ktoré tvrdili, že na zvyšovanie v septembri nemajú dostatok peňazí. Ohrozené tak boli platy učiteľov a odborných zamestnancov materských, základných škôl, tiež základných umeleckých škôl, centier voľného času či školských klubov. Spolu išlo až o 25-tisíc zamestnancov regionálneho školstva.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) preto prišlo s návrhom, podľa ktorého platy môžu ísť v septembri hore, ale s podmienkou, že sa januárový termín presunie na september. Platy by sa teda podľa ZMOS-u mali zvýšiť o šesť percent k 1. septembru tohto roka – a rovnako vždy k prvému septembru počas nasledujúcich dvoch rokov.

„Pre nás je dôležité, že k zvyšovaniu platov v regionálnom školstve by malo dochádzať iba raz ročne, čo presadzujeme od začiatku vzniku tejto požiadavky. Z našej strany sme tak vyslali signál o spoločenskej zodpovednosti,“ zdôraznil predseda ZMOS Michal Sýkora.

Rezort školstva aj Úrad vlády zatiaľ nechceli komentovať, či sa naplní požiadavka samospráv. Potvrdili len, že sa v tejto otázke intenzívne rokuje. „Vláda, odbory a ZMOS sa blížia k dohode,“ priblížila hovorkyňa premiéra Beatrice Szabóová.

Návrh ZMOS-u má na vláde veľkú šancu prejsť. „Most-Híd podporí zvyšovanie platov pedagógov o šesť percent,“ informovala strana denník Pravda. Súhlasné stanovisko prezentoval aj Smer.

„Podporujeme tento návrh s jedinou podmienkou. Chceme mať zo strany učiteľov a odborov záruku, že nastane na celé obdobie sociálny zmier a že to nie je samoúčelný krok, ale cesta k zvyšovaniu kvality vzdelávania,“ povedal šéf parlamentného výboru pre vzdelávanie Ľubomír Petrák (Smer).

Oproti programovému vyhláseniu vlády budú mať učitelia zvýšené platy o štyri mesiace skôr. „Myslím, že ide o ústretový krok voči učiteľom aj odborom,“ skonštatoval Petrák.

Vyššie platy pre rok 2017 si vyžiadajú zo štátneho rozpočtu výdavky v celkovej výške viac ako 27 miliónov eur. „Keď si to zrátate na tri roky, hovoríme o sume 81 miliónov eur,“ doplnil Petrák. Vplyv na obce by predstavoval viac ako 7 miliónov eur a na župy vyše 350-tisíc eur. „Návrh v tejto verzii má šancu prejsť,“ dodal Petrák.

„Vnímame to ako kompromisné riešenie, ktoré považujeme za správne,“ zhodnotil stanovisko ZMOS-u predseda školských odborárov Pavel Ondek. Predpokladá preto, že vláda návrh schváli. „Učitelia očakávajú takéto zvýšenie od septembra, ktoré bolo opakovane publikované aj sľúbené z úst najvyšších politických predstaviteľov vlády, vrátane premiéra, predsedu parlamentu či ministra školstva,“ dodal Ondek.

Prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman je zo znenia návrhu aj z postoja odborov sklamaný. „Je to slabé, lebo to znamená kopírovanie programového vyhlásenia vlády, s tým, že sa to o pár mesiacov posunulo,“ uviedol šéf komory. Podľa neho nejde o nič prelomové.

„Za obdobie tejto vlády by sa mal posunúť priemerný plat zamestnancov zo 63 na 67 percent, pričom priemer OECD je 85 percent,“ uviedol Crmoman. Atraktivita učiteľského povolania sa podľa neho nezmení.

Prekáža mu najmä fakt, že odbory upustili od zámerov deklarácie učiteľských organizácií a samotných odborov spred parlamentných volieb. Podľa deklarácie mali mzdy v tomto roku narásť o 25 percent a v ďalších rokoch o 10 percent.

