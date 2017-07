Vojak o chýbajúcej munícií: Zodpovednosť nesie aj náčelník Generálneho štábu

Niekoľko týždňov sú známe informácie o strate munície z vojenských skladov v Sklenom a v Trenčíne. Došlo ku krádeži munície alebo je príčinou nedôsledná evidencia v samotných skladoch?

Pokiaľ Národná kriminálna agentúra neskončí vyšetrovanie, nedá sa k tomu vyjadriť.

Viete povedať, kedy došlo k strate?

Presný časový úsek je predmetom vyšetrovania. Na záver bude musieť náčelník Generálneho štábu navrhnúť riešenie situácie, keďže pod neho spadá oblasť skladovania a starostlivosti o muníciu.

Prípady zmiznutej munície vyšetruje Národná kriminálna agentúra, má rezort obrany podozrenie, kto v armáde zlyhal?

Na toto musí odpovedať Generálny štáb, pod ktorý celý systém skladovania munície spadá. K situácii sa vyjadrujú vysokí bývalí aj terajší funkcionári Generálneho štábu, ktorí za súčasný stav zodpovedajú. Je to však dôsledok toho, že dlhé roky zanedbávali túto oblasť.

Súčasné skladovanie sa riadi predpisom, ktorý vznikol v 60. rokoch minulého storočia, keď ešte existovala základná vojenská služba a boli sme súčasťou Varšavskej zmluvy. Uvedený predpis neodráža súčasný stav spoločnosti, štruktúry Ozbrojených síl, hrozby.

Náčelník Generálneho štábu sa prezentuje ako iniciátor zmien, aj keď za túto oblasť nesie takisto svoj diel zodpovednosti ešte z obdobia, keď velil silám výcviku a podpory a problematika skladovania a stráženia munície bola v jeho priamej zodpovednosti. Zodpovedal za systém stráženia, skladovania, opráv a zabezpečenia celkového technického života munície.

Minister obrany Gajdoš robí všetko pre vyriešenie situácie a zlepšenie systému zabezpečenia muničných skladov. Je však veľmi ťažké si predstaviť, že so svojimi podriadenými z Generálneho štábu, ktorí dlhé roky situáciu v muničných skladoch neriešili a ktorí by v prípade, že by nenastala mimoriadna udalosť, pokračovali v tejto nečinnosti. Preto ani netreba od náčelníka Generálneho štábu očakávať veľké zmeny a systémové riešenie problémov s muníciou.

Sú pravdivé informácie, že v sklade v Sklenom chýba 300-tisíc nábojov, ktoré sa používajú pri športovej streľbe a výcviku jednotlivcov?

Nie je to pravda. Rádovo je to o niekoľko desiatok tisíc kusov menej.

Čím sa odlišujú náboje na športovú streľbu od klasických ostrých nábojov?

Rozdiel je v kalibri a účinku v cieli. Malokalibrová munícia určená na športovú streľbu nemá taký dostrel a účinok v cieli ako munícia pre samopal vz. 58.

Je pravda, že v sklade v Trenčíne zmizlo 120 granátov a desať protitankových striel?

Áno, je to 120 granátov, ale môže ísť aj o evidenčnú nezrovnalosť. Konkrétne o 80 kusov ručných granátov rg-f1, ďalej 40 kusov univerzálnych ručných granátov urg-86 a 11 kusov riadených protitankových granátov Rpg-75.

Prepustil už v tejto súvislosti rezort obrany zo služobného pomeru nejakých vojakov alebo z pracovného pomeru civilných zamestnancov?

Nemám ucelenú vedomosť.

Zistilo sa už, či sa zmiznutá munícia použila pri trestnej činnosti na Slovensku alebo v cudzine, prípadne, či sa nedostala do rúk teroristov alebo iných militantných skupín?

Neviem.

V tomto roku sa objavili problémy aj pri evidencii munície v sklade v Novákoch. Stratili sa tam náboje alebo išlo o iné pochybenie?

Nejde o žiadnu stratu. Ide o zámenu druhov, ktorá sa dorieši cez dodávateľa výmenou. Dodávateľ dodal iný druh, ako v zmysle zmluvy mal dodať. Balenie bolo pri dodávke hermeticky uzatvorené, hmotnosť bola rovnaká, ako mala byť.

Minister obrany Peter Gajdoš po tom, čo sa objavil prvý prípad v Trenčíne, nariadil inventarizáciu všetkých muničných skladov. Prečo sa doteraz takáto plošná kontrola v histórii slovenskej armády po roku 1993 nerobila?

Nerobila sa z kapacitných a finančných dôvodov. Mimoriadna inventarizácia a kontrola munície je náročná personálne aj z dôvodu technického zabezpečenia a takisto jej vykonanie si vyžiada nemalé finančné zdroje.

Pri kontrole skladu s veľkokalibrovou muníciou je potrebné zabezpečiť manipuláciu munície zo skladu, skontrolovanie a zabalenie munície a spätné uloženie do skladu. V niektorých prípadoch nie je priestor na vykonanie kontroly priamo v sklade.

Z kapacitných dôvodov v istých prípadoch trvá inventarizácia jediného skladového miesta aj niekoľko dní. Súčasne je potrebné zabezpečiť výdaj munície z dôvodu výcviku, preskúšavania, likvidácie a prípadného odpredaja. Zároveň sa naskladňuje nová munícia.

Ako sa do objavenia kauzy robila kontrola munície, aby dodané počty sedeli s evidenciou podľa dokumentov?

V zmysle platnej legislatívy sa vykonáva stopercentná kontrola munície, ktorá je preskladňovaná z akýchkoľvek dôvodov. Do roku 2012 sa vykonávala päťpercentná fyzická inventúra pri vytypovanej munícii. Od roku 2012 bol nastavený päťročný cyklus, ktorý by zabezpečil zinventarizovanie sto percent munície v zásobách.

Každý rok sa inventarizovalo dvadsať percent munície. Uvedený cyklus mal byť ukončený tohto roku. Ďalej sú nastavené kontrolné mechanizmy evidenčného a početného stavu. Kontrola skladníkov, náčelníkov úsekov, veliteľov, kontrola prostredníctvom nadriadených, revízia hospodárenia a ďalšie veci.

Čo si predstaviť pod hĺbkovou kontrolou muničných skladov, o koľko ton munície ide a počíta sa každý jeden náboj?

Munícia, ktorá nie je hermeticky balená, sa počíta do náboja. Hermeticky balená munícia je kontrolovaná podľa šablonácie na hermetickom balení z dôvodu, že porušením hermetického balenia začnú na munícii prebiehať procesy, ako sú navĺhanie pyrotechnických zloží, korózia a iné. Množstvo v tonách z dôvodu utajenia nepoviem. Ide o tisícky ton. Niektoré inventarizované položky sa počítajú, niektoré sa prevažujú.

Ako dlho bude kontrola asi trvať?

Do konca novembra tohto roka.

Ako je možné, že sklady s muníciou strážia civilné osoby a nie profesionálni vojaci? Zmení sa to?

Myslím, že za náčelníka Generálneho štábu Vojteka sa kvôli šetreniu finančných zdrojov povedalo, že zamestnanec je lacnejší ako vojak. Do budúcnosti sa však počíta so strážením vojakmi.