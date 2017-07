Dlhšia podpora pre ľudí 50 plus?

Ostatní môžu zo zákona štyri až šesť mesiacov čerpať podporu v nezamestnanosti, no neskôr bez pravidelného príjmu končia v krajnom prípade až na dávkach v hmotnej núdzi. S návrhom, ako v týchto situáciách pomôcť, prichádza Konfederácia odborových zväzov.

Žiada ministerstvo práce a sociálnych vecí, ktoré momentálne pripravuje ďalšiu novelu zákona o sociálnom poistení, aby do nej zakotvili aj predĺženie obdobia poskytovania dávky v nezamestnanosti pre zamestnancov v preddôchodko­vom veku.

„Táto požiadavka je úplne logická a legitímna. Myslíme si, že aj v dĺžke poberania nezamestnaneckej podpory by sa mala odraziť zásluhovosť. Ak niekto celý život pracuje a platí odvody, nemal by v prípade, keď krátko pred dôchodkom nie vlastnou vinou stratí zamestnanie, tak ľahko padnúť do chudoby,“ zdôvodňuje prezident konfederácie Jozef Kollár.

Pripomína, že ľudia vekovej kategórie 50 a viac rokov si už na rozdiel od mladších hľadajú prácu oveľa ťažšie. Pri súčasnom pozitívnom vývoji zamestnanosti, naopak, Sociálnej poisťovni výdavky na dávky v nezamestnanosti klesajú. „Aj preto je tu priestor zlepšiť sociálne zabezpečenie tejto skupiny,“ mieni.

Odborári svoj návrh podložili príkladom Česka, kde podporu v nezamestnanosti vyplácajú ľuďom vo veku 50 až 55 rokov počas ôsmich mesiacov. A starším ako 55 rokov dokonca 11 mesiacov. „Konfederácia už opakovane a dlhodobo predkladá túto požiadavku,“ poukazuje šéf konfederácie. Ministerstvo však už teraz avizuje, že predlžovanie vyplácania podpory nie je jeho hlavnou prioritou.

„Našou súčasnou snahou je zabezpečiť obsadzovanie voľných pracovných miest evidovanými uchádzačmi o zamestnanie, a to aj z kategórie 50 plus. Zároveň sa snažíme podporovať zamestnávanie tejto kategórie ľudí aj poskytovaním finančných príspevkov zamestnávateľom, ktorí pre nich vytvoria pracovné miesto,“ reaguje na iniciatívu odborárov.

Pripúšťa však, že požiadavku konfederácie bude analyzovať vrátane ekonomických dosahov a k návrhu sľubuje zaujať stanovisko. Vladimír Baláž z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied na predĺženie výplaty podpory dôvod nevidí.

„Dávka v nezamestnanosti nie je o zásluhovosti. Je o preklenutí ťažkého životného okamihu, keď človek príde o prácu. Má mu dočasne pomôcť, aby si vedel finančne pokryť bežné životné náklady, no zároveň ho aj motivovať v hľadaní novej práce,“ tvrdí.

Najmä v súčasnom období, keď sú firmy ochotné prijať každú vhodnú pracovnú silu, bez ohľadu na jej vek, a keď sa aj zamestnávanie starších uchádzačov štatisticky vyvíja veľmi dobre, nepovažuje za účelné zvýhodniť staršiu populáciu v dĺžke poberania dávky.

Od začiatku budúceho roka by sa vďaka chystanej novele z dielne ministerstva práce mali pre všetkých poistencov zmierniť podmienky nároku na dávky v nezamestnanosti. Momentálne ho má ten, kto si počas posledných troch rokov platil aspoň dva roky poistenie v nezamestnanosti.

Po novom by sa mala podmienka dvojročného poistenia viazať až k štvorročnému obdobiu pred zaradením do evidencie nezamestnaných. Už teraz pritom toto miernejšie pravidlo platí pri nároku na dávku v nezamestnanosti, ak žiadateľ pracoval na dobu určitú, prípadne bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti.

„Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zjednotením podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti pre všetkých poistencov umožniť prístup k dávke v nezamestnanosti väčšiemu počtu poistencov, ktorí si platili poistenie v nezamestnanosti, čím sa podporí naplnenie účelu tejto dávky,“ uvádza sa v dôvodovej správe ministerstva k návrhu novely.

Rezort takúto zmenu navrhuje aj s prihliadnutím na podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti v okolitých susedských členských štátoch Európskej únie. Nová právna úprava má podľa odhadu rezortu práce v budúcom roku pomôcť takmer 3,9 tisícu osôb pracujúcich na neurčitý čas, ktorým vďaka nej Sociálna poisťovňa dávku prizná.

Polepšiť by si však mali aj zamestnanci so zmluvou na určitý čas a osoby dobrovoľne poistené v nezamestnanosti. V súčasnosti totiž majú obe skupiny nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti najviac štyri mesiace, no počnúc januárom by ju mali dostávať maximálne až šesť mesiacov. Tým by sa dĺžkou poberania dostali na úroveň zamestnancov s pracovnou zmluvou na neurčitý čas.

„Za predpokladu zjednotenia podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti je dôvodné, aby bola jednotná pre všetkých poistencov aj dĺžka podporného obdobia v nezamestnanosti,“ vysvetľuje ministerstvo práce.