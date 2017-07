Lajčáka čakajú povinnosti v OSN, zastúpi ho štátny tajomník Korčok

Nové pracovné aj reprezentačné povinnosti čakajú hneď po letných prázdninách šéfa slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka. V New Yorku sa v septembri ujme funkcie predsedu 72. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, do ktorej bol hlasmi členov zvolený už v máji.

Počas jednoročného funkčného obdobia sa preto bude musieť väčšinu času zdržiavať za oceánom. Zároveň však v domácej politike nemieni opustiť stoličku ministra zahraničia, zastupovať ho bude štátny tajomník rezortu Ivan Korčok.

„Pán Lajčák si ponecháva funkciu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí v plnom rozsahu. V operatívnych záležitostiach ho bude v jeho neprítomnosti na Slovensku zastupovať štátny tajomník Korčok,“ povedal hovorca rezortu zahraničia Peter Susko.

Možno však skĺbiť prácu na dvoch zodpovedných pozíciách a obe vykonávať skutočne naplno? Politici a diplomati, ktorí sa v minulosti ocitli v podobnej situácii, sa zhodujú, že áno. „Dá sa to, hoci, na druhej strane, je to veľmi náročné a radšej by som to neodporúčal,“ uviedol pre denník Pravda niekdajší český diplomat Jan Kavan.

Ten v Spojených národoch zastával rovnakú funkciu, do akej sa teraz chystá Lajčák, od septembra 2002 do septembra 2003. A popri tom bol aj poslancom dolnej komory českého parlamentu za ČSSD vtedajšieho premiéra Miloša Zemana. „V snemovni sme mali voči opozícii prevahu jediného hlasu. Spoza oceánu som preto musel na hlasovania doslova každú chvíľu,“ zaspomínal si exdiplomat.

Tento český expolitik bol v Zemanovej vláde aj ministrom zahraničia, to však len do júla 2002, čiže pred nástupom v New Yorku. „Lenže je tu aj skutočný precedens,“ pripomenul Kavan. Pred ním, teda od septembra 2001 do septembra 2002, bol šéfom Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) vtedajší juhokórejský minister zahraničných vecí Han Seung-soo.

„Taktiež veľa času trávil v Soule, kam cesta lietadlom trvá asi 14 hodín, oveľa dlhšie ako do Bratislavy,“ pokračoval. V Lajčákovej zahraničnej misii preto nevidí zásadný problém. „Pán minister sa bude musieť naučiť efektívne hospodáriť s časom a stanoviť si priority. Vo funkcii v OSN však jednoznačne môže urobiť pre Slovensko veľa dobrého,“ uzavrel Kavan.

Rovnaký názor má aj súčasný slovenský europoslanec a bývalý diplomat Eduard Kukan, ktorý okrem radu ďalších významných domácich aj medzinárodných funkcií zastával v rokoch 1993 až 1994 post veľvyslanca Slovenska pri OSN a predsedu výboru pre humanitárne, sociálne a kultúrne záležitosti. Od marca do decembra 1994 bol zároveň ministrom zahraničných vecí vo vláde Jozefa Moravčíka.

„Pán minister to bude mať ťažké, no zvládne to,“ mienil Kukan. Podľa neho bude Lajčák dochádzať na zasadnutie slovenskej vlády asi raz do mesiaca, aby stihol dôležité hlasovania. Hoci europoslanec pripustil, že Korčok ministra v neprítomnosti určite profesionálne zastúpi, zdupľoval, že pri hlasovaniach vo vláde ho nahradiť nemôže, pretože ako štátny tajomník má len poradný hlas.

Ďalej Kukan priblížil, že zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré je jediným hlavným orgánom OSN pozostávajúcim zo všetkých 193 členských štátov, sa začína vždy v tretí septembrový utorok a takmer do Vianoc trvá nepretržite.

Práve toto obdobie, ako zdôraznil, bude zrejme pre Lajčáka najexponovanejšie. Jeho úlohou bude viesť rokovania, udeľovať slovo hlavám štátov, hľadať riešenia v otázkach, na ktorých sa nevie zhodnúť Bezpečnostná rada OSN.

„Potom už hádam bude mať trochu voľnejší život,“ zaprognózoval si europoslanec. Na zvyšný čas podľa neho pripadne Lajčákovi povinnosť zorganizovať zopár medzinárodných konferencií na najvyššej úrovni, absolvuje viacero zahraničných ciest, bude si plniť spoločenské povinnosti, aktívne spolupracovať s ďalšími medzinárodnými organizáciami, komunikovať s médiami, občianskou spoločnosťou, so súkromným sektorom, širokou verejnosťou.

„Aj to sú však bezpochyby náročné činnosti, každý sa s ním bude chcieť zoznámiť, potriasť mu ruku, porozprávať sa,“ doplnil. Podľa neho sa tu veľký priestor otvorí aj pre ministrovu manželku Jarmilu Lajčákovú-Hargašovú, televíznu moderátorku, ktorá už v domovskom RTVS dala výpoveď a manžela aj s ich spoločnou 14-ročnou dcérou Larou mieni nasledovať do New Yorku.

„Dámy diplomatov sa môžu venovať širokej škále aktivít, od charity po oficiálne stretnutia po boku svojich manželov,“ dodal Kukan.