Vláda: Učitelia si do roku 2020 prilepšia o 24 percent

Premiér zdôraznil, že ide o bezprecedentné zvyšovanie platov, ktoré potvrdzuje záujem vlády o sociálny status učiteľov. Zároveň zdôraznil, že sa tak stane, ak bude so školskými odbormi prijaté Memorandum o sociálnom zmieri do roku 2020. Ak by nakoniec odborári takýto návrh odmietli, platy učiteľov by sa zvýšili o šesť percent od januára, tak ako predpokladá programové vyhlásenie vlády, dodal predseda vlády.

Fico poďakoval všetkým, ktorý sa na kompromisnej dohode podieľali a privítal, že došlo k sociálnej dohode medzi vládou, Združením miest a obcí Slovenska a školskými odborármi. Minister Plavčan na otázku, či sa nebojí nespokojnosti Iniciatívy slovenských učiteľov, ktorá organizovala štrajky a protesty, zdôraznil, že teraz by sme mali všetci iniciatívu presmerovať do tried, aby deti mali lepšie vzdelanie.

Pedagogickým a odborným zamestnancom regionálneho školstva ako aj vysokoškolským pedagógom sa platy zvyšili v januári 2016, a to o štyri percentá, ďalšie zvýšenie bolo o šesť percent od 1. septembra 2016. Minister Plavčan chcel okrem toho zabezpečiť, aby sa platy v regionálnom a vysokom školstve zvýšili aj nad rámec Programového vyhlásenia vlády SR – o šesť percent teraz v septembri.

Dohodu však bolo potrebné nájsť aj so ZMOS-om, keďže zriaďovanie a teda aj financovanie materských škôl, centier voľného času, školských klubov detí či základných umeleckých škôl je v originálnej kompetencii obcí a v tomto smere sa teda diskutovalo o zabezpečení finančných prostriedkov na originálne kompetencie obcí.

Ako informovali v tlačovej správe rezortu školstva, z dohody vyplýva, že potrebné finančné prostriedky na zvýšenie platov zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času či školských klubov detí uhradia obce z vlastných zdrojov, ostatné financie vyčlení priamo ministerstvo.