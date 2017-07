Lévyová: Pacienti nechcú, aby im lieky platili nemocnice

Po novom budú musieť nemocnice prispieť na ich lieky piatimi percentami. Lekári sa už otvorene vyjadrili, že drahé a moderné lieky v takom prípade predpisovať nebudú. Chorí majú obavy, že ich liečba bude ohrozená. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová preto rezort žiada, aby sporný návrh stiahol.

Považujeme leto za veľmi nešťastný termín na zverejnenie takéhoto zákona, pretože je dovolenkové obdobie, pre niektorých bol termín na vyjadrenie prikrátky.

Za najdrahšie lieky má pacientovi doplatiť nemocnica alebo lekár. Čo na to hovoríte?

V žiadnom prípade sa s tým nestotožňujeme a oznámili sme to už aj ministerstvu zdravotníctva. Vieme totiž, ako sú naše zariadenia zadlžené. Rezortu sme navrhli, aby sa tento bod v novele zákona úplne vypustil. Chceme podotknúť, že doteraz v legislatíve nebolo nikdy upravené, aby zdravotnícke zariadenie bolo platcom – či už zdravotníckych výkonov, alebo liekov, či iných pomôcok. Je to úplne neštandardná situácia. Prioritnými platcami sú zdravotné poisťovne, náklady na lieky by si teda mali rozdeliť práve ony, spolu so zástupcami farmaceutického priemyslu a dodávateľmi.

Aký bol podľa vás zámer ministerstva zdravotníctva?

Rezort sa vyjadril v tom duchu, aby sa lieky predpisovali s istým uvedomením a aby na tom participovali aj ich poskytovatelia. Pravdepodobne to bol dobrý zámer, no my ho považujeme za nešťastný.

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Lekári tvrdia, že niektoré lieky potom nebudú predpisovať. Čo pacienti?

Vyjadrili sme sa úplne jasne. Je to nešťastné riešenie. Okrem toho je potrebné dofinancovanie rezortu a oddlženie nemocníc, aby pacienti mali garanciu dostupnej liečby. Preto je nutné tento paragraf vypustiť. To je jednou z našich priorít.

Pripomienkovali ste tento návrh zákona?

Pripomienkové konanie sa končí už o pár dní. Čakáme na reakcie našich členských organizácií, niektoré boli napísané len formou listov. Považujeme leto za veľmi nešťastný termín na zverejnenie takéhoto zákona, pretože je dovolenkové obdobie, pre niektorých bol termín na vyjadrenie prikrátky. Verím, že pospájame všetky sily a naše pripomienky podáme včas.

Čo ešte prekážalo pacientskym organizáciám?

To, že mnohé paragrafové znenia boli nejasne zadefinované. Bude si to určite vyžadovať úpravu alebo prijatie výkonných predpisov, na to však treba viac času. Zdravotná poisťovňa môže schváliť liek, ale to tiež znamená, že aj nemusí. Ak tento paragraf zostane v takomto znení, je dosť možné, že pacienti nebudú mať rovnaké podmienky. Je tam aj veľa nejasnosti, čo sa týka klinických skúšok pre zdravotnícke pomôcky. Mnohé veci sú tam veľmi vágne zadefinované. Aj preto sme navrhovali, že by bolo dobré posunúť účinnosť zákona až k prvému aprílu budúceho roka.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že sa k pacientom dostane viac nových liekov, výrobcovia zasa to, že to tak nebude. Ako to vnímate vy?

Mnohí výrobcovia uviedli, že sa zvyšujú registračné poplatky na lieky. Aj dohody o zľavách na lieky medzi poisťovňami a výrobcami sú bežné. Ak by k nim došlo, je možné, že by sa liek dostal k pacientovi. Druhá vec je, čo bude robiť regulátor a ako dlho budú rokovania trvať. No čo, ak výrobca nebude ochotný ísť s cenou dole a zdravotná poisťovňa nebude chcieť liek uhradiť? Ako to potom bude fungovať? Tieto systémy zliav fungujú vo vyspelejších štátoch. Lenže to, čo funguje inde, u nás nemusí. Obávame sa, že zdroje nebudú, a to, čo je deklarované, sa nestane.

Boli ste už aj na ministerstve. Čo ste tam riešili?

Predmetom bol aj otvorený list pacientskej organizácie Parkinson Slovensko, ktorá vyslovila obavy, že sa moderné lieky nedostanú k pacientom a že si pacienti budú hradiť lieky sami. Tiež sa obrátili na predsedu vlády, aby situáciu pomohol riešiť. Pacientom bolo garantované, a ja by som tomu veľmi rada verila, že sa dostupnosť moderných liekov zlepší. Ak nebudú odvody do zdravotných poisťovní za poistencov štátu vo výške piatich percent, mám obavy, že sa to naozaj odrazí aj v liekovej politike. Peniaze budú chcieť ambulancie aj nemocnice na platy svojich zdravotníkov a skončí sa to tak, že moderné lieky zostanú na okraji záujmu.