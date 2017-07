Patrí väčšina policajtov medzi elitu?

Viac ako tri štvrtiny policajtov pracujú na elitnej úrovni. Až 86 % dostalo známku výborná alebo veľmi dobre. Vyplýva to z ich hodnotenia za vlaňajší rok, ktoré po troch rokoch testovania púšťa vedenie polície do ostrej prevádzky.

Šéfovi policajných odborov aj bezpečnostnému expertovi sa tieto pozitívne výsledky veľmi nepozdávajú.

Známka odráža napríklad samostatnosť policajtov, ich iniciatívu v službe, dodržiavanie služobnej disciplíny či znalosti predpisov. Konkrétne kritériá si stanovuje každý útvar samostatne. Od hodnotenia, na ktoré majú vplyv nadriadení, závisí kariérny postup, ale aj odmeny mužov zákona. Jeho cieľom má byť kvalitnejší výkon policajtov.

Za minulý rok až 44 % dostalo najvyššie možné hodnotenie A, 42% druhú najlepšiu známku B, len 6 policajtov z necelých 20-tisíc malo nedostatočnú. Všetci v kategórii A a B získali odmeny. Výška sa pohybovala v rozmedzí od 159 eur do 228 eur. Výsledky z roku 2015 boli veľmi podobné. Podľa hovorcu Prezídia Policajného zboru Martina Wäldla systém zohľadnuje rôzne podmienky, v ktorých jednotliví policajti pracujú.

„Neurčuje však detailne kritériá hodnotenia na každého policajta. Bezprostredne nadriadenému umožňuje zohľadniť špecifiká a rozdielne podmienky výkonu služby,“ doplnil Wäldl s tým, že hodnotenia môže závisieť od geografických podmienok, demografie obyvateľstva, zamestnanosti, charakteru páchanej trestnej činnosti a podobne.

Šéf policajných odborov Marián Magdoško hovorí, že model stále nie je nastavený dobre. „Za tých pár rokov sa určite nepodarilo vychytať všetky chyby. Ja sám ešte nie som spokojný s tým, ako je to nastavené. Mám signály, že na niektorých oddeleniach sú zle určené kritériá hodnotenia výkonu služby. Umožňujú manipulovať s hodnotením policajta a svojím spôsobom ho deformovať,“ upozornil Magdoško, ktorému sa nezdajú vlaňajšie pozitívne výsledky. „Nemyslím si, že by v policajnom zbore mala byť drvivá väčšina policajtov hodnotená známkami A a B,“ poznamenal.

Magdoško dodal, že sa nedá presne povedať, v akých pomeroch by mali byť tieto známky. „Nemyslím si však, že to je správne číslo. Netvrdím, že policajti neodvádzajú dobrú prácu, ale policajt hodnotený stupňom A by mal byť odborná a morálna autorita medzi kolegami na pracovisku," podotkol.

S hodnotením B by policajt mal byť podľa neho aktívny a plniť si úlohy aj nad rámec svojich povinností tak, aby s ním neboli žiadne problémy. So známkou C by mal plniť svoje povinnosti dobre. Najhoršiu známku FX by mal dostať policajt, ktorý nezvláda vykonávať svoju funkciu a výsledky práce nezodpovedajú jeho služobnému zaradeniu. „Musíme si to však na poradách ešte lepšie vysvetliť,“ priznal šéf odborárov. Pripomenul, že v starých krajinách EÚ je takéto známkovanie neoddeliteľnou súčasťou policajnej práce a verí, že aj na Slovensku to raz bude tak.

Výsledky za rok 2016 hodnotených bolo 18 797 policajtov

A (výborne) – 8 192 – 44 %

B (veľmi dobre) – 8 004 – 42 %

C (dobre) – 2 209 – 12 %

D (dostatočne) – 346 – 1,8 %

E (uspokojivo) – 40 – 0,17 %

FX (neuspokojivo) – 6 – 0,03 %

Hodnotenie práce polície je potrebné

Bezpečnostný analytik Jaroslav Naď považuje systém hodnotenia práce polície za potrebný, ale potrebuje viac jasne stanovených kritérií, ktoré nebudú subjektívne pozmeniteľné. „To číslo je veľmi vysoké a nemám pocit a myslím, že ani občania ho nemajú, že by tu bolo 86 % elitných policajtov. Systém je potrebné doladiť a zaviesť čo najviac objektívne merateľných kritérií a čo najmenej priestoru pre subjektívne hodnotenie,“ hovorí Naď a pripomína, že u ozbrojených zložiek dochádza dosť často k umelému navyšovaniu hodnotenia príslušníkov, čo súvisí s dobrými vzájomnými vzťahmi.

Model podľa šéfa policajných odborov Mariána Magdoška v ostrej prevádzke ešte nie je. „Ostrou prevádzkou sa to podľa mňa ešte nazvať nedá, pretože na to je potreba novely zákona o štátnej službe, kde by sme implementovali aj hodnotenie výkonu štátnej služby policajtov. Ak chceme hovoriť o ostrej prevádzke systému, zmena zákona o štátnej službe je nevyhnutná. Nepovažujem to za komplikovanú zmenu,“ povedal Magdoško, podľa ktorého by sa tento zákon mal čoskoro meniť.

V súčasnosti môže byť problémom to, že pri známke FX by mal byť policajt prepustený pre nespôsobilosť vykonávať svoju funkciu. V prípade, že by sa bránil na súde, polícia by asi ťahala za kratší koniec.