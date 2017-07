Slovák, ktorý nastražil bombu v Košiciach, vysúdil v Štrasburgu tisíce

Muž, ktorý v roku 2011 odpálil v Košiciach bombu, uspel na Európskom súde pre ľudské práva. Sťažoval sa na dĺžku svojej väzby, ale aj na jej dôvodnosť. O rozsudku informuje súd na svojom oficiálnom webe.

Kuc umiestnil výbušninu s 12,5-centimetrovými klincami do odpadkového koša pred reštauráciu s rýchlym občerstvením, v ktorej sa práve konala detská oslava. Urobiť tak mal v záujme boja za práva zvierat, podľa jeho neskorších slov sa ho dotkla smrť psa. Svojím činom, našťastie, nikoho nezranil.

Prípad Kuca zatiaľ slovenské súdy neuzavreli

Hoci ho najskôr slovenské súdy označili za teroristu, Najvyšší súd napokon ich rozsudky zrušil. Obhajkyňa muža tiež namietala, že slovenské orgány nebrali do úvahy jeho psychický stav. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu dal včera Kucovi za pravdu a odklepol mu 6 500 eur ako nemajetkovú ujmu a 9 000 eur ako výdavky na konanie. Kuc pôvodne žiadal 30-tisíc eur ako nemajetkovú a 18 600 eur ako majetkovú ujmu.

Prípad Kuca zatiaľ slovenské súdy neuzavreli. V júni 2013 ho košický okresný súd odsúdil ako teroristu na 25-ročné väzenie. Kuc sa odvolal a v októbri toho istého roka Krajský súd v Košiciach rozsudok zrušil a prípad okresnému súdu vrátil. Ten mu opätovne potvrdil rovnaký trest a uložil ochranný dohľad. Kuc opäť podal odvolanie. Až Najvyšší súd napokon rozhodol, že skutok bol nesprávne posúdený ako obzvlášť závažný zločin terorizmu a mal by byť prekvalifikovaný na všeobecné ohrozenie. Rozsudky nižších súdov zrušil. Vlani v septembri poslal opäť okresný súd Kuca do väzenia na 23 rokov a šesť mesiacov za všeobecné ohrozenie. Keďže ten sa znova odvolal, vec stále nie je uzatvorená.

V Štrasburgu sa Kuc sťažoval na porušenie práv. Sudcovia mu dali za pravdu, ako uviedli, slovenské orgány sa mohli až do prvého odsúdenia obžalovaného obávať, že by sa mohol dopustiť ďalšej trestnej činnosti či ujsť, preto bolo ich konanie správne. Zlom nastal po zrušení rozsudku krajským súdom v roku 2013, keď sa obžalovaný odvolal na potrebu psychiatrickej liečby. Dôvodom mala byť schizotypová porucha. Hoci mali mať sudcovia k dispozícii nový znalecký posudok páchateľovho duševného stavu, nebrali do úvahy námietky obhajkyne o neprimeranosti väzby. Sudcovia z európskeho súdu preto priznali Kucovi 6 500 eur z titulu nemajetkovej ujmy a 9 000 eur ako náklady a výdavky na konanie.

Po verdikte zo Štrasburgu môže Kuc podať podnet na mimoriadny opravný prostriedok

Podľa docenta trestného práva na Paneurópskej vysokej škole Petra Poláka musí spĺňať väzba určité zásady. „Ak mal súd v čase trvania väzby informácie, na základe znaleckých posudkov o tom, že obvinený trpí nejakou závažnou duševnou poruchou, mal väzobné stíhanie zastaviť. Všeobecná zásada je, že obvinený má byť vo väzbe len takú dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre účely trestného konania,“ uviedol pre denník Pravda Polák.

Po verdikte zo Štrasburgu môže Kuc podať podnet na mimoriadny opravný prostriedok. Musí však preukázať duševnú nespôsobilosť v čase svojho konania. „Na základe súdno-znaleckého posudku sa môže preukázať aj príčetnosť či nepríčetnosť v čase spáchania konkrétneho skutku. Súd v takýchto prípadoch automaticky nariaďuje vykonanie posudkov, o ktoré sa vie oprieť pri rozhodovaní,“ reagoval psychológ Miroslav Kohuťár. Sudca tiež môže nariadiť liečbu duševnej poruchy počas výkonu trestu odňatia slobody.

Možnosť dovolania môže využiť aj dozorujúci prokurátor. Rozsudok 23 rokov a 6 mesiacov nepodmienečne zostáva v platnosti. Štrasburský súd totiž riešil iba zákonný či nezákonný postup v prípade väzobného stíhania páchateľa, nie jeho psychický stav v čase spáchania trestného činu.