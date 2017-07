Netanjahu má prísť na Slovensko v septembri na dva dni

Návšteva sa teda uskutoční v termíne, ktorý mu navrhol predseda vlády Robert Fico. Denníku Pravda to povedali dva od seba nezávislé zdroje v Bratislave a Jeruzaleme, pričom jeden z nich poskytol zápisnicu z polhodinovej debaty oboch štátnikov, ktorí sa stretli minulý týždeň na okraj summitu visegrádskej skupiny v Budapešti.

Fico ponúkol Netanjahuovi 9. september, čo je na Slovensku Pamätný deň holokaustu a obetí rasového násilia. Izraelský premiér reagoval, že túto možnosť preverí. Podľa zdrojov Pravdy už súhlasil, a tak sa pripravuje program návštevy. Príde však skôr, pretože 9. september pripadne na sobotu, keď Židia dodržiavajú sabat, čiže deň pracovného odpočinku.

Je zrejmé, že Izraelu vyhovuje, aby pestoval veľmi dobré vzťahy s krajinami visegrádskej skupiny, ktoré majú k nemu bližšie ako Brusel. bezpečnostný analytik Jaroslav Naď

Netanjahu má prísť 7. septembra, vo štvrtok bude mať jeho delegácia politicko-ekonomické rokovania. V piatok 8. septembra by mal pred obedom navštíviť nové Múzeum holokaustu v Seredi a popoludní ukončiť návštevu položením venca k Pamätníku obetiam holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave. "Na pozvanie Fica spontánne reagoval pozitívne, pričom poznamenal, že vzťah so Slovenskom považuje za prirodzené partnerstvo,“ píše sa v zápisnici z Budapešti.

Fica bude zaujímať spolupráca, ktorú pomenoval Netanjahuovi počas debaty v Maďarsku: "Izrael je pre Slovensko inšpiratívny partner minimálne v dvoch oblastiach – v automobilovom priemysle a v súvislosti s modernizáciou ozbrojených síl.“ Zo zápisnice zároveň vyplýva, že Netanjahu o to prejavil záujem.

Premiéri Slovenska a Izraela Robert Fico a Benjamin Netanjahu sa stretli minulý týždeň v Budapešti. Autor: SITA, Úrad vlády SR

Slovenský premiér mu povedal, že pri modernizácii armády chce staviť na technológie a riešenia, ktoré urobia zo Slovenska primeraného partnera schopného kvalitne prispieť k európskej obrane.

"Po zvolení Donalda Trumpa za prezidenta USA musí EÚ prebrať silnejšiu zodpovednosť za svoju obranu a Slovensko chce byť v tom zodpovedné a aktívne,“ podľa zápisnice podčiarkol Fico v rozhovore s Netanjahuom, ktorý mu prisľúbil pomoc pri modernizácii ozbrojených síl.

Budúci mesiac by mohlo byť viac jasno v tom, kde konkrétne by sa stal Izrael vhodným partnerom: "Netanjahu vyjadril pripravenosť vyslať expertnú skupinu, ktorá by pred jeho návštevou spolu so slovenskými plánovačmi určila oblasti, v ktorých by bola obranná spolupráca oboch štátov najviac efektívna,“ stojí v zápisnici.

Bezpečnostný analytik Jaroslav Naď prízvukuje, že Izrael je špičkový v obrannom priemysle. "Má výborné technológie. Izraelské firmy by sa mohli zapojiť aj do veľkých modernizačných projektov slovenskej armády vrátane kolesovej techniky,“ povedal Naď, ktorý pôsobil na ministerstve obrany a teraz je riaditeľom Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku.

Netanjahu povedal Ficovi, že jeho krajina dokáže byť nápomocná aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti. "Akákoľvek spolupráca s Izraelom v tejto sfére je vysoko hodnotená, pretože v nej patrí k absolútnej svetovej špičke,“ zdôraznil Naď. "Naše technológie sú pravidelne preverované v reálnom živote a stabilita štátu je dôkazom ich efektívnosti,“ podčiarkol Netanjahu v rozhovore s Ficom.

Po ceste do Maďarska a po chystanej návšteve Slovenska izraelský premiér uvažuje, že postupne príde aj do Česka a do Poľska. "Je zrejmé, že Izraelu vyhovuje, aby pestoval veľmi dobré vzťahy s krajinami visegrádskej skupiny, ktoré majú k nemu bližšie ako Brusel. Z tohto hľadiska sa Izrael zaujíma o spoluprácu a tá so Slovenskom by bola vzájomne výhodná aj v obrannom priemysle,“ podotkol Naď.

Nádejne by mohla vyzerať aj spolupráca v automobilovom priemysle. Nedávno bol v Izraeli nulový, ale keď sa mu začal venovať, zaznamenal rýchly a obrovský pokrok. "Pred niekoľkými rokmi sme nemali žiadny automobilový priemysel, v súčasnosti je doň zapojených viac ako 500 firiem,“ povedal Netanjahu Ficovi, pričom dodal, že budúcnosť čakajú autonómne autá. Využívajú technológie pripojených vozidiel, môžu jazdiť bez vodiča, vedia samostatne riešiť situácie na cestách.



Vence pred Pamätníkom obetiam holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave. (Snímka je z 9. septembra 2015.) Toto miesto navštívi Benjamin Netanjahu. Autor: SITA, robert tappert

"Fico uviedol, že Izrael by sa mohol pridať k spolupráci tzv. trojuholníka Nemecko – Česko – Slovensko, o ktorej diskutoval s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou,“ uvádza sa v zázname z jeho stretnutia s Netanjahuom v Budapešti.

Inteligentné či autonómne autá prezývajú izraelskí experti počítače na kolesách. Pokrok týchto vývojárov naznačuje, že práve Izrael môže byť v tejto oblasti jedným z hlavných centier na svete. O možnosti testovania autonómnych vozidiel na diaľnici D2 medzi Bratislavou a Brnom sa na jar tohto roku zmienil slovenský vicepremiér Peter Pellegrini.

O spoluprácu s Izraelom sa v tejto oblasti vážne zaujímajú v USA. Potvrdili to rokovania v máji tohto roku medzi Netanjahuom a Rickom Snyderom, ktorý je guvernérom amerického štátu Michigan, kde je najviac automobilového priemyslu v Spojených štátoch. "Rozvoj inteligentných, autonómnych vozidiel je najvzrušujúcejšia oblasť v technológii,“ zdôraznil vtedy Snyder podľa novín Jerusalem Post.

Pokiaľ ide o uctenie pamiatky obetí holokaustu, Fico vyzval Netanjahua na pomoc v boji s nárastom extrémizmu, ktorý považuje nielen za problém Slovenska, ale za širší európsky jav. "Je iracionálne, ak extrémisti hlásiaci sa k ideám fašizmu vyhrávajú voľby v obciach, kde nacisti vyvraždili takmer všetkých obyvateľov,“ upozornil slovenský premiér, ktorý povedal Netanjahuovi, že jeho návšteva Múzea holokaustu v Seredi by bola kúskom do mozaiky pripomínania tragickej kapitoly dejín smerom k pozitívnemu vytváraniu verejnej mienky v potláčaní extrémizmu.