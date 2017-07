Cestovatelia, pozor na infekciu z Mexika

V roku 2017 prípady tohto ochorenia zaznamenali aj u cestovateľov z Belgicka, Francúzska, Kanady či USA. Ako ďalej informovala Zuzana Drobová z ÚVZ, s ohľadom na zvýšené riziko nákazy cyklosporózou u cestovateľov, ktorí sa vrátili z Mexika, sa odporúča, aby cestovatelia, cestovné agentúry, zdravotnícki pracovníci a pracovníci klinických laboratórií vzali na vedomie riziko tejto infekcie.

Cyklosporová infekcia sa prejavuje predovšetkým vodnatou hnačkou, nevoľnosťou, nechutenstvom, ale aj kŕčmi v bruchu, stratou hmotnosti, bolesťou svalov či únavou. Ochorenie trvá niekoľko dní až mesiac. Hnačka odznie spontánne, trvá dlhšie, prípadne sa objaví znova. Inkubačný čas je zvyčajne 2 – 14 dní, najčastejšie sedem dní. Ochorenie je spôsobené mikroskopickým parazitom Cyclospora cayetanensis. U osôb s oslabenou imunitou, zvlášť u osôb s HIV infekciou a u osôb súčasne infikovaných HIV a tuberkulózou, môžu byť príznaky vážnejšie a môžu trvať dlhšie. Možnými následkami infekcie sú Guillain – Barré syndróm, zápal kĺbov, zápal žlčníka a zápal žlčových ciest. Liečba ochorenia spočíva v rehydratácii a v podávaní antibiotík, zvlášť u osôb s oslabenou imunitou.

Osoby sa zvyčajne nakazia pitím kontaminovanej vody alebo konzumovaním potravy. Prenos z človeka na človeka je málo pravdepodobný. Parazit sa vyskytuje v mnohých krajinách, ale najčastejšie ide o tropické alebo subtropické oblasti vrátane Južnej a Strednej Ameriky, južnej Ázie, juhovýchodnej Ázie, Stredného Východu a Afriky. Epidémie sú často spojené s konzumáciou čerstvého ovocia a zeleniny, ktoré sú dovážané z endemických krajín. Cyklospora je odolná voči chlórovým a jódovým dezinfekčným prostriedkom.

ÚVZ preto cestovateľom do Mexika odporúča, aby konzumovali zdravotne bezpečnú vodu a potraviny počas celého pobytu, a to aj v ubytovacích zariadení vyššieho štandardu v all-inclusive rezortoch. Pokiaľ je to možné, aby sa vyhýbali bufetom a pouličným stánkom, uprednostňovali čerstvo pripravené, dostatočne tepelne upravené jedlo, vyhýbali sa čerstvému, tepelne neupravenému bobuľovému ovociu, ovociu, ktoré už je zbavené šupky a listovnému šalátu, ktorý sa ťažko umýva. Piť by mali balenú, prevarenú vodu alebo prefiltrovanú cez filter určený na čistenie pitnej vody, vyhýbali sa nápojom s ľadom, nepili vodu z vodovodu ani ju nepoužívali na čistenie zubov. Čaj a kávu odporúčajú piť, iba ak sú pripravené z vriacej vody.