OKS podala ďalšie trestné oznámenie na expremiéra Mečiara

„Naše nové trestné oznámenie sa týka Mečiarových vyjadrení v Sobotných dialógoch dňa 10. júna. Kým vyjadrenia Mečiara na adresu Kováča zo 7. marca v TA3 teoreticky pripúšťajú aj interpretáciu, že nešlo o úplatok, alebo iné nelegálne prijatie finančných prostriedkov, ale o pôžičku, vyjadrenia Mečiara z 10. júna na Rádiu Slovensko takúto interpretáciu nepripúšťajú a ide v nich jednoznačne o obvinenie Kováča z prijatia úplatku,“ povedal Dostál.

Mečiar v relácii okrem iného uviedol: „Pokiaľ išlo o otázky, prečo amnestia bola daná, tak sme hodnotili, čo v tom konaní všetko bolo protiústavné a ako sa s tým vyrovnať. Tak sme prišli k niekoľkým záverom. Prvý, žiadna kauza by nebola, keby Michal Kováč ako prezident nebol prijal úplatok. Bol v lehote a bolo ho možné za úplatkárstvo stíhať. Žiadna kauza by nebola, keby Michal Kováč sa nebol dopustil politickej korupcie, sľúbil prokurátorovi, že bude generálny prokurátor, ak to zvalí na vládu a sudcovi, že bude predseda Najvyššieho súdu SR…Tie dôkazy existujú, boli v tom čase medializované, boli konfrontované aj s pánom prezidentom, boli predmetom vyšetrovania a potvrdené“. Ak by Michal Kováč v čase výkonu funkcie prezidenta Slovenskej republiky prijal úplatok a dopustil sa politickej korupcie, išlo by podľa OKS o údaje, ktoré by vážne spochybňovali jeho dôveryhodnosť a boli by spôsobilé značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov. Ak sú však tieto údaje nepravdivé a boli oznámené verejne, mohlo podľa občianskych konzervatívcov dôjsť k spáchaniu trestného činu ohovárania." Je otázne, či akýmkoľvek výrokom mnohonásobne usvedčeného klamára Vladimíra Mečiara môže reálne dôjsť k ohrozeniu vážnosti kohokoľvek. Avšak pre posúdenie, či došlo k spáchaniu trestného činu ohovárania, je dôležité, či sú predmetné nepravdivé údaje na to spôsobilé," dodal Dostál.

Pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania podala OKS trestné oznámenie na Mečiara už v marci za jeho výroky na adresu Kováča v relácii Téma dňa odvysielanej v televízii TA3 dňa 7. marca. Vyšetrovateľ však trestné oznámenie odmietol. Dostál podal proti uzneseniu sťažnosť, aj tá však bola prokuratúrou odmietnutá.