Opití cyklisti zavinili viac nehôd

V polovici marca v Novom Meste nad Váhom prišiel o život cyklista, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Podľa polície nedal prednosť a vošiel do cesty kamiónu, na mieste bol mŕtvy.

Hladina do pol promile, čo je napríklad pohár vína, je pre túto skupinu dovolená od začiatku nového roka. Dovtedy platila nulová tolerancia. Z 56 nehôd, ktoré za prvých šesť mesiacov cyklisti zavinili, bolo z ich strany až 39 ovplyvnených alkoholom. Na bicykli sa zranilo 21 ľudí, ktorým v krvi namerali alkohol. Minulý rok ich bolo o dvoch menej.

Závery by sa dali vyvodzovať, ak by sme mali štatistiku za posledné roky, alebo by to bolo o 100 % viac. dopravný analytik Jozef Drahovský

Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského sa nedá povedať, že by povolený pohárik u cyklistov zapríčinil zhoršenie bezpečnosti na cestách za tento polrok. „Cyklisti pod vplyvom alkoholu boli aj predtým, preto zmena zákona podľa mňa neprinesie zvýšenú konzumáciu alkoholu u cyklistov. Je to navyše také zlomkové promile, že by to nemalo negatívne ovplyvniť dopravnú bezpečnosť,“ myslí si Drahovský.

Analytik dodal, že počet nehôd zavinených opitými cyklistami je taký nízky, že ani z 34 % nárastu sa nedajú vyvodzovať vážne závery. „Závery by sa dali vyvodzovať, ak by sme mali štatistiku za posledné roky, alebo by to bolo o 100 % viac,“ vysvetlil Drahovský, podľa ktorého sú takéto výkyvy v štatistikách bežné. Priznáva však, že problémom môže byť odhad, koľko ešte môže človek vypiť. "Cyklisti si musia dávať pozor, aby povolenú hranicu pol promile nepresiahli. Ak to niekto nemá odskúšané, alebo to povolené množstvo nevie odhadnúť, nech alkohol radšej vôbec nepije,“ povedal.

Aj pol promile zvyšuje nebezpečenstvo

Poslanci schválili výnimku z nulovej tolerancie alkoholu vlani v decembri. Na bicykel si môže človek od Nového roka sadnúť maximálne s pol promile alkoholu iba v zastavanom území obce. Je to zhruba hodnota, ktorú dospelý človek nafúka po vypití dvoch deci vína, poldeci tvrdého či dvoch desaťstupňových pív.

Národný cyklokoordinátor Peter Kľučka najmä cez víkendy vníma, že cyklisti uvoľnenie pravidiel oceňujú. Upozorňuje však na zodpovednosť, ktorá z toho plynie. „Musia si byť vedomí dôsledkov, ktoré konzumácia alkoholu prináša. Vnímam to ako zdvihnutý prst a ponuku k zodpovednosti,“ vysvetlil Kľučka.

Pri bezpečnosti je podľa Dana Kollára, prezidenta iniciatívy Cyklokoalícia, dôležitá najmä kvalitná cyklistická infraštruktúra, ktorá minimalizuje riziko nehody vždy, nielen v súvislosti s alkoholom. „Správne navrhnutá križovatka prevedie cyklistu plynule tak, aby vodič motorového vozidla cyklistu videl – nemal ho v mŕtvom uhle a ponecháva cyklistom dostatočný priestor na manévrovanie a odstup,“ poukázal Kollár.

Spomenul, že k podobnému kroku, čo sa týka alkoholu, pristúpili aj iné európske krajiny ako Francúzsko či Maďarsko. "Malo by to pomôcť rozvoju cykloturistiky, napríklad víkend na hrádzi alebo cyklovýlety do vinárskych oblastí, ale aj cyklodopravy pri návšteve reštaurácie alebo iného podniku,“ doplnil šéf iniciatívy, ktorý upozornil na Fínsko, kde pre cyklistov nie je žiadna horná hranica povoleného množstva alkoholu v krvi. „Z hľadiska bezpečnosti to nie je vnímané ako veľký problém práve preto, že v krajine je obsiahla sieť oddelených cyklotrás,“ uzavrel Kollár.

Lekári sú v súvislostí s pitím a jazdou na bicykli a bezpečnosťou menej optimistickí. Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre drogové závislosti Ľubomír Okruhlica pripomenul, že schopnosť človeka viesť auto či bicykel sa nemení do 0,2 promile alkoholu v krvi. „Od 0,3 promile alkoholu v krvi je už ovplyvnený reakčný čas šoféra. Znižuje sa tiež schopnosť úsudku. Pre horší odhad a vyššiu agresivitu je človek ochotný viac riskovať,“ upozornil odborník. Varuje, že cyklista sa takto vystavuje sám oveľa väčšiemu nebezpečenstvu a mal by na to pamätať.

Cyklisti na cestách za prvý polrok

cyklisti 2017 z toho pod vplyvom alkoholu zranení 232 21 usmrtení 8 1 vinníci nehody 56 39

cyklisti 2016 z toho pod vplyvom alkoholu zranení 251 19 usmrtení 5 0 vinníci nehody 47 29

nafúkali v roku 2017 do 0,48 mg/l 1574 nad 0,48 mg/l 2190

Zdroj: Prezídium PZ