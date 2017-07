Padajúce kamene vystrašili aj vodičov na R2 pri Zvolene

Komplikácií v doprave sa po vodičoch jazdiacich pod Strečnom dočkali aj šoféri na rýchlostnej ceste R2 pri Zvolene, ktorej časť úseku je od štvrtka neprejazdná. Aj v tomto prípade narušili plynulosť premávky spadnuté kamene z priľahlého svahu. Úplná odstávka je naplánovaná do 5. augusta.

Problém na úseku cesty v smere na Budču vznikol ešte koncom júna, keď sa po búrke zosunuli na cestu skaly z priľahlého kamenného útvaru. Situáciu okamžite vyhodnotili ako rizikovú a schyľovalo sa nielen k ohrozeniu dopravy, ale aj ľudských životov.

„Ihneď sme pristúpili k riešeniu problému. Väčšie úlomky, ktoré boli voľne ležiace na povrchu terénu, sme zabezpečili samozavŕtacími kotvami. Existujúci systém ochrany bol navýšený o nové záchytné siete v mieste dopadu. Taktiež sme v strednom deliacom páse umiestnili betónové zvodidlá a nadstavili ich oceľovými tyčami,“ informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.

Po páde skál na vozovku bolo na celom problémovom úseku R2 v šírke asi 400 metrov nevyhnutné vykonať inžiniersko-geologický prieskum, s cieľom identifikovať labilné a nestabilné bloky. Malo sa tak predísť priamemu ohrozeniu bezpečnosti motoristov prechádzajúcich rizikovou cestou. Denne ňou totiž prejde okolo 13 200 vozidiel, z toho 80 percent osobných a zvyšok nákladných a autobusov.

Vodičov sa v priebehu tohto týždňa dotkli obmedzenia premávky iba čiastočne. Úsek na rýchlostnej ceste R2 Budča – Zvolen bol prejazdný v jednom jazdnom páse, kde bola premávka vedená obojsmerne. Toto však už neplatí. Pre začiatok prác na odstraňovaní všetkých rizík je totiž od križovatky R1/R2 po križovatku R2/I/66 Pustý Hrad v dĺžke asi troch kilometrov od štvrtka úplne uzavretý.

Počas plnej odstávky tejto cesty sa v záujme ďalšieho zachovania bezpečnosti motoristov vybuduje v strednom deliacom páse ochranná bariéra. Tá vznikne osadením vysokopevnostných tyčí a pletiva. Premávka na úseku R2 Budča – Zvolen sa po jej osadení obnoví v jednom jazdnom páse a vedená bude obojsmerne.

Vodiči sa tak musia pripraviť na to, že krízový úsek nahradia obchádzkové trasy. Motoristi z Bratislavy smerujúci do Zvolena alebo Košíc tak musia odbočiť až na križovatke Stráže. Motoristi z Košíc či z Lučenca smerujúci na Žiar nad Hronom či do Bratislavy sa na R2 za dočasne zatvorenou cestou dostanú tak, že na križovatke 1/16 a 1/66 odbočia na Banskú Bystricu a budú pokračovať až po križovatku Kováčová. Podľa krajskej policajnej hovorkyne v Banskej Bystrici Petry Kováčikovej budú obchádzkové trasy vyznačené prenosným dopravným značením.

Až do budúcej soboty večer tak budú musieť vodiči rátať s ďalšími obmedzeniami a časovým zdržaním. Zápchy sa očakávajú predovšetkým na svetelnej križovatke na Kováčovú pri predajni Metro, ktorou budú musieť prejsť vodiči prichádzajúci od Lučenca a smerujúci na Bratislavu.

„Myslím si, že to nebude až také hrozné. Určite nie také dramatické ako pod Strečnom. Myslím si, že cesta sa touto obchádzkou predĺži len o niekoľko minút,“ povedal pre denník Pravda vodič Juraj. Podľa odhadu pracovníka čerpacej stanice, ktorá je hneď za svetelnou križovatkou, by odstávka inkriminovaného úseku nemala spomaliť motoristov o viac ako desať či pätnásť minút.

Na miestach, ktorých sa zmena dopravy dotkne, budú najmä v prvých dňoch posilnené policajné hliadky. Tie budú pomáhať pri zabezpečení plynulosti premávky. „V teréne budú dovtedy, kým si vodiči na všetok tento chaos zvyknú,“ uzavrela Kováčiková.