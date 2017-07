Verejnosť sa v piatok rozlúči so Štefanom Nosáľom

Kondolencie lúčničiarov a širokej verejnosti sú naplánované od 12:00 do 14:00. Posledná rozlúčka so Štefanom Nosáľom bude pre pozvaných hostí na scéne SND od 15:00 do 16:00.

Verejnosť ju môže sledovať na obrazovke pred historickou budovou SND alebo v priamom prenose vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), agentúru SITA o tom informovali z Lúčnice. Spomienke na Štefana Nosáľa je venované dnešné mimoriadne vysielanie RTVS, v televízii aj v rozhlase.

Dlhoročný umelecký šéf, choreograf a režisér súboru Lúčnica zomrel vo veku 90 rokov v sobotu 22. júla. Narodil sa 20. januára 1927 v Hriňovej v rodine horára. Vyštudoval stavebnú fakultu v Bratislave, neskôr fakultu choreografie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas vysokoškolského štúdia bol tanečníkom v Lúčnici.

V roku 1949 sa stal tanečníkom Lúčnice ako člen mužskej skupiny Odzemkári, ktorá bola považovaná za jednu z jej základných zložiek a onedlho bol zvolený aj za vedúceho tanca a choreografa tejto skupiny. Od roku 1951 prevzal pozíciu hlavného choreografa Lúčnice.

Jeho takmer 70-ročné kontinuálne umelecké vedenie Lúčnice, ktorá patrí medzi najlepšie svetové súbory interpretujúce národnú kultúru, sa považuje za svetový unikát. V Lúčnici vytvoril vyše 100 tanečných kompozícií i viacero samostatných celovečerných tematicky komponovaných programov.

Vychoval vyše šesťsto tanečníkov a vyše tridsať profesionálnych choreografov. Pracoval s poprednými slovenskými hudobnými skladateľmi. S Lúčnicou absolvoval okrem tisícok vystúpení na Slovensku a v Česku aj množstvo zahraničných zájazdov, v Európe, po celej Amerike, v Ázii i Austrálii. Videlo ich publikum vo vyše 60 štátoch sveta. Popri Lúčnici spolupracoval profesor Nosáľ aj so SND, pre ktoré vytvoril choreografie k mnohým operným inscenáciám.

Štefan Nosáľ spolupracoval aj s viacerými zahraničnými scénami. K najvýznamnejším patrí vytvorenie choreografií a tancov pre belgickú Kráľovskú operu v Antverpách (Krútňava), holandský Danstheater v Amsterdame, ako aj pre štátne súbory v ruskom Petrohrade či americkom Pittsburgu.

V roku 1968 mu udelili titul zaslúžilý umelec a v roku 1989 národný umelec, v roku 1997 získal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. V roku 2007 mu prezident udelil Pribinov kríž I. triedy za významný prínos k rozvoju slovenskej kultúry. Je nositeľom aj radu ďalších cien.