Kotlebu obvinili pre šeky na 1 488 eur, hrozia mu tri roky väzenia

Ako informoval portál pluska.sk, za tento trestný čin mu hrozí šesť mesiacov až tri roky väzenia.

Marián Kotleba odovzdáva šek v hodnote 1488 eur. Autor: ĽS NS

Kotleba 20. marca 2017 rodine so štyrmi deťmi, v ktorej je aj dieťa na vozíčku, daroval šek na sumu 1 488 eur, čo je najtypickejšie číslo neonacistov. Hitlerovské Nemecko pritom likvidovalo svojich hendikepovaných ľudí, patrili medzi prvé obete Hitlera. Podľa Inštitútu ľudských práv išlo o Kotlebov nehorázny počin, pri ktorom nechutným spôsobom zneužil deti.

Číslo 14 vyjadruje 14 slov rasistického vyhlásenia amerického extrémistu a člena Ku-klux-klanu Davida Lanea („We must secure the existence of our people and a future for white children,“ v preklade "Musíme zabezpečiť existeniu našich ľudí a budúcnosť pre biele deti.)

Nehorázne a nechutné

Číslo 88 reprezentuje nacistický pozdrav „Heil Hitler“, pretože H je ôsme písmeno v abecede.

Podľa Petra Weisenbachera z Inštitútu ľudských práv išlo o nehoráznosť. „Takto politicky použiť postihnuté dieťa je nechutnosť, je absolútne zjavné, o čo tam išlo,“ myslí si Weisenbacher.

V číslach skrytý odkaz mrazí oveľa viac. Jeden z prvých zákonov, ktorý nacisti schválili po prevzatí moci v roku 1933, bol zákon, ktorý umožnil vynútenú sterilizáciu ľudí s mentálnymi alebo fyzickými poruchami. Hendikepovaní ľudia boli v rámci nacistickej ideológie menejcenní a boli určení na likvidáciu.

Musíme riešiť príčinu

Weisenbacher si myslí, že takáto politická strana by nemala existovať. „Ak chceme riešiť tento symptóm, tak musíme riešiť príčinu, a tá je, že táto strana bola podľa nášho názoru protiprávne zaregistrovaná, z toho dôvodu nemala právo kandidovať vo voľbách a nemá čo hľadať v parlamente,“ dodal s tým, že za žiadnych okolností nemala dostať peniaze zo štátneho rozpočtu, z ktorého nepochybne robí takéto mediálne hry a snaží sa šíriť nenávisť a extrémizmus. Z verejných zdrojov jej podľa výsledku minuloročných volieb patrí 3,6 mil. eur.

Napríklad Rakúsko si dáva pozor na extrémistickú symboliku. Pred dvomi rokmi tamojšie ministerstvo dopravy sprísnilo zákon o prideľovaní štátnej poznávacej značky. V legislatíve presne vymenovali, aké skratky, symboly a číselné kombinácie si už Rakúšania nebudú môcť na auto dať.

Patrí k nim SS (elitné nacistické bojové oddiely), NSDAP (Národnosocia­listická nemecká strana pracujúcich), či HJ (mládežnícka organizácia Hitlerjugend), číselná kombinácia 420, označujúca 20. apríl, čo je deň Hitlerových narodenín, ale aj 18 – číselný symbol pre Adolfa Hitlera, aj 88, pod ktorým sa ukrýva nacistický pozdrav.