Prerozdeľovanie eurofondov u Plavčana preverí NAKA, podnet dal Čižnár

“Polícia vo veci vykonáva preverovanie v zmysle zásady oficiality, teda na základe zverejnených informácií, ako aj z dôvodu pokynu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Viac informácií v tejto súvislosti poskytovať nebudeme,” potvrdil hovorca policajného prezídia Martin Wäldl.

Informuje o tom internetový portál pluska.sk.

Kontrolu avizuje aj Plavčan

Z 288-miliónového balíka eurofondov neodíde ani cent na podporu výskumu, kým sa neskončí kontrola. Také opatrenie ohlásil minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS), ktorý reagoval aj na kritiku vysokých škôl. Tie upozornili, že ani jedna veľká univerzita či dokonca Slovenská akadémia vied neuspeli so svojimi žiadosťami o eurofondy. Kto ich predbehol, zatiaľ nie je známe.

Prvé výsledky kontrol by mali byť známe koncom leta. Postup komisie, ktorá rozdeľovala peniaze v rámci výzvy na podporu dlhodobého výskumu a vývoja, preverí Najvyšší kontrolný úrad aj Európska komisia (EK). „Napriek tomu, že proces schvaľovania ešte nie je uzavretý, nariadil som mimoriadnu kontrolu ešte v priebehu,“ zdôraznil minister Plavčan, ktorý sám EK požiadal o kontrolu.

Pripomenul, že eurofondy nie sú určené len pre univerzity. „Je to nastavené tak, aby sa podporilo partnerstvo medzi akademickou obcou a súkromným sektorom,“ doplnil Plavčan. Peniaze tak môžu získať aj firmy, ktoré sa venujú výskumu a vývoju. Podľa ministra sa tým docieli, že Slovensko nebude predávať len ľudskú silu, ale aj intelekt.

Rektori spochybnili agentúru, ktorá rozhoduje

Overovať výzvu pred jej ukončením je neštandardný postup, ktorý môže celý proces zdržať. Ak sa nedodržia termíny, hrozí, že peniaze nakoniec nedostane nikto. Minister prisľúbil, že k tomu nedôjde.

Dokopy 68 predložených projektov posudzuje Výskumná agentúra, ktorá patrí pod ministerstvo školstva. Pozýva si k tomu aj nezávislých odborných hodnotiteľov. Práve ich body, ktoré pridelili projektom, rozhodli o tom, kto uspel a kto nie. Rektori vysokých škôl spochybnili ich odbornosť. Plavčan má iný názor ako akademici.

„Hodnotitelia boli vyberaní rok, museli predložiť prehľad svojej publikačnej činnosti či referencie,“ bránil sa minister s tým, že z 29 ľudí väčšina pochádza z akademického prostredia. Sú na vedúcich pozíciách v rámci fakúlt, katedier či iných vedeckých pracovísk a podľa ministra majú skúsenosti s posudzovaním európskych projektov. Rektori kontrolu vítajú

Štedrý balík peňazí

Na podporu vedy na Slovensku má ísť z eurofondov viac ako 2,2 miliardy eur v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Rezortu školstva z tejto sumy pripadlo viac 771 miliónov eur, ktoré rozdelil do viacerých výziev. Jedna za 301 miliónov eur je určená na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier, peniaze už boli prerozdelené.

V rámci ďalšej, ktorá podporí projekty dlhodobého strategického výskumu a vývoja, sa má prerozdeliť 288 miliónov eur. Víťazi známi ešte nie sú, predbežne v nej však neuspel ani jeden z 25 projektov najväčších univerzít či Slovenskej akadémie vied (SAV).

Výsledky oboch výziev vyvolali búrlivé reakcie. Ôsmi rektori spolu s vedením SAV začiatkom júla adresovali Plavčanovi list, v ktorom ho žiadali, aby hodnotenie pri strategickom výskume preveril. Ohlásené kontroly preto vítajú a dúfajú v lepší výsledok svojich predložených projektov.

Počkajú si na zverejnené výsledky

„Myslím, že je to správne a že to prinesie objektívny obraz skutočnosti,“ zhodnotil pre Pravdu postup ministerstva rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť. Aké kroky univerzity podniknú v prípade, že projekty ani na druhý pokus nebudú úspešné, nie je zatiaľ známe. „Bude to jasné po zverejnení výsledkov,“ dodal Kmeť.

Podporu napríklad nedostal projekt Univerzitných vedeckých parkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave či Žilinskej univerzity. Naprázdno tiež obišiel zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na podporu strategického výskumu zameraného na biodiverzitu a adaptáciu na klimatické zmeny a ich vplyv na životné prostredie.