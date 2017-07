Trópy sa k nám vrátia v plnej sile

Po oblačnej a chladnejšej prestávke opäť prichádzajú dni, ktoré dokonale prehreje slnko. Podľa klimatológa Pavla Faška zo Slovensko hydrometeorolo­gického ústavu pocítime zmenu už v priebehu soboty a nedele.

Tretiu vlnu horúčav vystriedalo v uplynulom týždni mierne ochladenie. Začalo sa to pondelňajšími silnými búrkami, ktoré prešli cez Slovensko v priebehu dňa a večera. „V nasledujúcich dvoch dňoch sa ochladilo natoľko, že v Lieseku na Orave dosiahla maximálna denná teplota len 15,4 stupňa Celzia. Podobné to bolo aj v stredu,“ pripomína Faško. Na najteplejších miestach vystúpila teplota na 25 stupňov. Takýmto dňom však bude na istý čas koniec.

„Počas víkendu sa k nám opäť vráti typicky letné počasie a neskôr, v prvých dňoch budúceho pracovného týždňa, bude znovu veľmi horúco,“ približuje klimatológ. V sobotu a v nedeľu vystúpi teplota v najteplejších oblastiach Slovenska na 28 až 30 stupňov Celzia. Na severe to bude o čosi menej, okolo 22 až 23 stupňov.

V úvode nového pracovného týždňa teploty ešte viac porastú. „Vrchol môžu dosiahnuť už v utorok. Nie je vylúčené, že horúčavy budú pokračovať aj potom,“ vysvetľuje odborník. Môže sa podľa neho navyše veľmi ľahko stať, že v tomto období bude prekonaná dosiaľ najvyššia denná teplota tohto leta – 35,9 stupňa Celzia. Tú namerali pred pár dňami na meteorologickej stanici Mužla v okrese Nové Zámky.

Doterajšie vlny horúčav netrvali príliš dlho na to, aby sa prírodné vodné plochy stihli dostatočne prehriať. „Voda preto nie je až taká teplá, ako to zvyklo bývať v letách v rokoch 2013 či 2015. Vtedy to bolo o poznanie výraznejšie,“ spomína Faško. Teploty vtedy dosahovali až okolo 38 stupňov Celzia.

Počas tohto leta sme takéto hodnoty zatiaľ nezaznamenali. Odborník to vysvetľuje nevýrazným výbežkom Azorskej tlakovej výše, ktorý do nášho priestoru zasahuje zo západu. „Keď zoslabne, dostávajú priestor poveternostné fronty, ktoré prinášajú zrážky.“

Výrazne sa zmenšila aj oblačnosť, ktorá začala postupne ubúdať už v piatok. „V horských oblastiach, prípadne aj inde, sa v popoludňajších hodinách môžu objaviť krátke prehánky či búrky. V nasledujúcich dňoch by to však malo byť skôr ojedinelým javom,“ uzatvára klimatológ.