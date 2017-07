Fedor: V dobe hoaxov a propagandy by klasické médiá mali prejaviť väčšiu zodpovednosť

Ako povedal Fedor, v dnešnom svete hoaxov, sociálnych sietí, sú klasické médiá, ktoré preverujú zdroje informácií, viac ako potrebné. „Zároveň však médiá obviňujú politikov, ako by len oni mohli za to, že sa šíri extrémizmus a alternatívne fakty. Myslím si, že za to môžu aj médiá samotné. Napríklad tým, že príliš často namiesto prinášania faktov sa niektoré z nich snažia byť aktivistické, robiť politiku, súdiť, hodnotiť, odsudzovať,“ povedal poslanec NR SR Martin Fedor.

Ako upozornil, vidno to najmä v spravodajstve komerčných televízii. „Samé negatívne správy, vraždy, lúpeže, nehody, akoby sa u nás nič iné nedialo. Alebo spravodajstvo z parlamentu v týchto televíziách. Prerokovávame množstvo návrhov. A večer namiesto faktov sa v televízii dozviete, že parlament bol akurát o tom, kto sa s kým pohádal, kto komu vynadal, kto mal čo oblečené. Áno, niekedy to môže byť ťažké pretlmočiť faktografické dianie do príťažlivej formy pre diváka. Ale aj o tom je zodpovednosť médií,“ vyhlásil Fedor s tým, že médiá by sa nemali snažiť zo všetkého robiť škandál, šokujúcu udalosť, krádež či kauzu. Vnímanie reality totiž potom podľa neho u všetkých nás hrubne. „A naozaj sa nedivím občanom, že volia tak, ako volia, ak každodenne sú ľudia bombardovaní len vybranými senzačnými správami, snažiacimi sa upútať ich pozornosť. A priznajme si, pozornosť a vnímavosť každého z nás je už otupená a preto sa prinášajú stále senzačnejšie odhalenia, výroky,“ myslí si Fedor.

Potom to podľa poslanca Mostu naozaj vyzerá, že politici sa venujú iba hlúpostiam, prípadne všetci kradnú a politika je len nekonečná séria škandálov bez obsahu. „Samozrejme, že sú problémy, že sú kauzy, ktorým sa treba venovať, a médiá majú často nezastupiteľnú úlohu. No ak sa sústredia výhradne a len na kauzy, tak sa netreba čudovať, že spoločenská nálada sa radikalizuje,“ zdôraznil s tým, že mnohé veci sa nedajú riešiť zákonmi, treba však niekedy začať od seba. „Ale nielen politici ale aj médiá by si mali uvedomiť, že takáto zábava, zjednodušovanie a zároveň agresivita, ktorou je charakterizovaná politika i mediálny svet súčasnosti, nemôže viesť k ničomu dobrému,“ dodal Fedor.