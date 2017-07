Cez Strečno sa už jazdí

Hrozilo, že sa odtrhne asi stotonový skalný blok, ktorý museli z brala zhodiť pri úplnej uzávierke cesty. Nad cestou visí ďalej kamenná hrozba, až vyše tretina brala je stále nepreskúmaná.

Vodiči sa pred uzavretým úsekom zhromažďovali tesne pred obedom. Už hodinu pred otvorením sa vytvorila od Žiliny kolóna čakajúcich kamiónov aj osobných áut. „Tak radšej si počkám, nechce sa mi ísť cez Terchovú, je to pomalšie aj časovo náročné,“ povedal Jozef Kubica, ktorý mal namierené do Michaloviec. Standa Křižák dúfal, že cestu otvoria aj trošku skôr, ani jemu sa nechcelo ísť obchádzkami. Cestoval do podtatranskej obce Štôla pri Mengusovciach a po prejdení Strečnianskej priesmyku za Dubnou skalou už mohol zvoliť trasu po diaľnici. „Vyrazil som neskôr, že radšej počkám na otvorenie Strečna ako ísť obchádzkou cez Terchovú a Zázrivú, to by sa mi cesta predĺžila,“ povedal Křižák. Lenka Hrušíková mala namierené za dcérou na Liptovskú Maru. „Vedela som, že otvárajú Strečno, len som prepočula, že o dvanástej. Ale už počkáme,“ povedala Púchovčanka.

Mimoriadnu situáciu v Strečne vyhlásili 16. júla

Chvíľu trvalo, kým sa kolóna pred Strečnom rozpustila, premávka však bola plynulá aj v úseku, kde pre pokračovanie sanácie ešte platia obmedzenia. V asi 40 metrovom úseku sa jazdí v zúžených pruhoch a len tridsaťkilometrovou rýchlosťou.

Dopoludnia pred sprístupnením komunikácie vodičom, ešte pracovníci firmy, ktorá sanuje hradné bralo, dočisťovali vozovku a vymenili ochranné palisády, ktoré boli pri páde skalného bloku poškodené alebo úplne rozbité. „Dosť veľká časť sa musela vymeniť,“ potvrdil Branislav Prelovský z firmy Arcadis CZ, ktorá robí sanáciu.

Mimoriadnu situáciu v Strečne vyhlásili 16. júla, keď sa zistilo, že v časti skalného masívu, kde však nebola naplánovaná sanácia, hrozí pád približne stonového skalného bloku. Cestu bolo treba uzavrieť, naviezla sa na ňu asi 1,3 metra vysoká vrstva štrku po celej šírke vozovky, aby ju ochránila pred dopadom skál. Skalný blok sa pri páde roztrieštil a spôsobil uvoľnenie ďalších kameňov.

Krízový štáb tiež upozornil, že viac ako tretina skalného masívu pri frekventovanej ceste stále nie je preskúmaná, pritom aj z nej hrozí pád skál. „Situácia sa musí riešiť komplexne, pretože je tam ešte dosť veľká časť, ktorá nie je vôbec sanovaná a nie je ani preskúmaná a určite tá hrozba pod Strečnom stále zostáva,“ uviedol Prelovský. Situáciou by sa mali zaoberať odborníci i dotknuté ministerstvá, aby sa sanácia zvyšnej časti masívu začala aspoň na budúci rok.