Udržia si nemocnice parkoviská zadarmo?

Ak mali ľudia predtým problém nájsť voľné miesta, teraz je to ešte horšie. Ukázala to sonda denníka Pravda vo všetkých krajských mestách. Situácia sa môže vyhrotiť na jeseň, keď sa skončia prázdniny a dovolenky. Nemocnice tvrdia, že v lete nové pravidlá vyskúšajú, aby potom mohli prijať opatrenia. Poplatky na prvé štyri hodiny zrušili po tom, čo im to prikázal minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smeru).

Denník Pravda na parkoviskách nemocníc a ústavov v krajských mestách zisťoval u pacientov a ich rodín, aké majú skúsenosti s novými pravidlami, ktoré platia od júla. Z našej sondy vyplynulo, že posledné tri týždne sú napätejšie ako predtým. Vodiči s veľkými ťažkosťami dokážu v areáloch zaparkovať, iní obiehajú aj niekoľko minút, kým si nájdu voľné miesto, niektorí to vzdajú a odstavia aj na chodníku. Pribudli totiž takzvaní „sviatoční“ šoféri, ktorí predtým cestovali autobusmi. Parkoviská zrejme využívajú aj ľudia, ktorí služby nemocnice vôbec nepotrebujú. Skontrolovať ich nemá kto.

Vodičov vo Fakultnej nemocnici Nitra stále zastavuje rampa. Prvé štyri hodiny parkovania bez poplatku ľudia vítajú, no situácia sa podľa nich zhoršila a parkuje sa ťažšie. „Je tu menej miest pre návštevníkov ako predtým. Viaceré sú vyhradené pre zamestnancov nemocnice. Čo z toho, že tu môžem stáť štyri hodiny bezplatne, keď tu nenájdem miesto?" pýta sa Milan (50) z Nových Zámkov, ktorý čakal vonku na manželku. Myslí si, že keď ľudia bezvýsledne urobia dva-tri okruhy, zaparkujú aj v boxoch vyhradených pre zamestnancov.

Všetko obsadené, autá odstavené, kde sa len dá

Šťastnou náhodou našiel miesto pred trnavskom nemocnicou mladý pár, ktorý sa vybral do pôrodnice. „Od známych viem, že sa tu zle parkuje, mali sme šťastie, pretože jedno auto práve odchádzalo,“ podotkla Simona (36). Keďže je tehotná a býva v Horných Orešanoch, prišli s partnerom autom. "Ak by sa nám to tu nepodarilo, museli by sme auto odstaviť niekde pri nemocnici a prejsť peši,“ dodala budúca mamička.

Všetko obsadené, autá odstavené, kde sa len dá – na nevyznačených chodníkoch či dokonca v zakázanom priestore. Výstražná tabuľa varuje na riziko výbuchu, napriek tomu je okolie plné áut. Takáto je situácia v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, ktorý navštevujú ľudia z celého Slovenska. Vidieť tu značky Humenného, Košíc, Dunajskej Stredy či Námestova. „Mám status zdravotne ťažko postihnutého, a tak môžem zaparkovať hocikde,“ prezradil pán Imrich (68) z Bratislavy, ktorý našiel so svojím autom miesto medzi sanitkami. „Chvíľu som krúžil po areáli, nakoniec som to zaparkoval na chodníku,“ poznamenal pán, ktorý prišiel z Trnavy. Bude tu celý deň, pretože manželka chodí na infúzie, takže aj tak bude musieť za parkovanie platiť. V Prešove pred nemocnicou už rampa pri vjazde zmizla, ale podľa Vladimíra Vardžíka z Prešova je problém zaparkovať. Potvrdil to aj ďalší návštevník nemocnice Jozef. „Všetky miesta sú plné už od samého rána. Som za to, aby sa platilo, aby bolo kde parkovať,“ vyhlásil. Podľa neho sa sem začali autami voziť aj tí, ktorí doteraz chodili autobusmi.

Realita na parkoviskách

Napriek týmto skúsenostiam vedenia nemocníc zatiaľ hodnotia situáciu ako pokojnú. „Nezaznamenali sme zvýšený nápor áut,“ povedala hovorkyňa trnavskej nemocnice Aneta Raciková. Až na výnimky sa však vo vnútri areálu parkuje dlhodobo chaoticky. Chýbajú tu vyznačené parkovacie miesta. Zmeniť by to mal dopravný projekt.

"Sme v letnom režime, kedy si aj zamestnanci čerpajú dovolenky. Aplikáciu uvedeného systému budeme počas mesiacov júl a august monitorovať a jeho zhodnotenie bude súčasťou správy v polovici septembra,“ reagovala hovorkyňa nitrianskej nemocnice Tatiana Timková. Vyťaženosť areálu sleduje aj Fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove. „Zozbierané údaje budeme analyzovať a porovnávať podľa jednotlivých mesiacov kalendárneho roka. Momentálne prebieha letné dovolenkové obdobie, počas ktorého je v areáli menej áut ako počas iných mesiacov,“ doplnila hovorkyňa prešovského zariadenia Renáta Cenková.

Realita na parkoviskách potvrdila obavy, ktoré ešte pred letom adresovala ministerstvu Slovenská parkovacia asociácia. Tá predpokladala, že áut pribudne a s miestami bude oveľa väčší problém. Podľa nej spoplatnenie regulovalo parkovanie a nebolo zamerané na okrádanie pacienta. Riešenie asociácia vidí vo vybudovaní ďalších parkovísk.

Pravda sa opýtala ministerstva, či aj po prvých skúsenostiach za svojím opatrením stojí. „Ministerstvo zdravotníctva pristúpilo k bezplatnému parkovaniu pred nemocnicami z dôvodu, že parkoviská majú slúžiť predovšetkým pacientom, nemá to byť zdroj príjmu, ale služba nemocnice. Rezort od začiatku komunikoval, že po uplynutí dostatočného časového úseku vyhodnotí efekt tohto opatrenia v praxi,“ uviedla jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Nemocnice prídu o stotisíce eur z výberu parkovného

Nie všetky zdravotnícke zariadenia poplatky na parkoviskách zrušili. Stále ich vyberajú v Trenčíne, Žiline alebo vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Minister im udelil dvojmesačný odklad. „Ministerstvo zdravotníctva odložilo plnenie príkazu ministra o dva mesiace. Počas tejto doby nemocnica vytvorí dopravno-technické podmienky na zabezpečenie zmeny parkovania,“ priblížila hovorkyňa nemocnice v Žiline Viera Jurčiová. Parkovisko je väčšinou poloprázdne, za každú začatú polhodinu sa platí euro a za každú začatú hodinu desať centov. V Trenčíne počas prechodného obdobia pripravujú projekt značenia parkovacích miest a ciest v aeráli nemocnice. Každá začatá hodina stojí 1 euro, celodenné parkovanie 5 eur.

Zmena neprebehla ani v piatich nemocniciach, kde parkoviská prevádzkuje súkromník. Nemocničné manažmenty začali s vyjednávaniami o výpovediach zo zmlúv. Medzi nimi je Detská fakultná nemocnica v Bratislave a tiež Univerzitná nemocnica Bratislava. Obe so súkromnými firmami stále rokujú. Do konca roka by malo byť bezplatné parkovanie celkovo pred 21 štátnymi nemocnicami.

Nemocnice prídu o stotisíce eur z výberu parkovného. Napríklad prešovská či detská fakultná v Košiciach za minulý rok zinkasovali vyše 140-tisíc eur, nitrianska viac než stotisíc eur, trenčianska asi 250-tisíc eur a žilinská okolo 300-tisíc. Použili ich na údržbu ciest a chodníkov, ale aj na zdravotnú starostlivosť pre pacientov.