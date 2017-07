Horúčavy nepoľavujú, udrú ešte silnejšie

Meteorológovia varujú pred nástupom ďalšej vlny horúčav. Na vysoké teploty by si mali dať pozor predovšetkým obyvatelia juhozápadu Slovenska.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal nadnes výstrahu 2. stupňa pred horúčavami pre celý Bratislavský kraj. Teplota až 35 stupňov Celzia by sa od 15. do 18. hodiny mala ojedinele vyskytovať aj v okresoch Dunajská Streda, Galanta a Trnava v Trnavskom kraji či v okresoch Komárno, Nové Zámky a Šaľa v Nitrianskom kraji. V ostatných okresoch Trnavského a Nitrianskeho kraja platí na pondelok výstraha 1. stupňa, čo znamená, že miestami tam od 14. do 19. hodiny možno očakávať teplotu 33 až 34 stupňov Celzia. Prvý, najnižší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami, platí aj pre celý zvyšok západu a juhu krajiny, s výnimkou severných okresov. Podľa informácií SHMÚ v priebehu tohto týždňa s veľkou pravdepodobnosťou prekonáme aj tohtoročné maximum teploty vzduchu namerané 20. júla v Mužle (35,9 stupňa Celzia).

Meteorológovia očakávajú, že do stredy bude väčšinou jasno až polooblačno, pričom pri prechodne zväčšenej oblačnosti sa len ojedinele, a to najmä v horských oblastiach, môžu vyskytovať prehánky alebo búrky. Maximálna denná teplota vzduchu postupne v najteplejších oblastiach Slovenska presiahne hodnotu 35 stupňov Celzia. Scenár vývoja počasia v druhej polovici týždňa nie je podľa SHMÚ taký jednoznačný ako vývoj v jeho prvej polovici. Vo štvrtok by ho mal v našej oblasti ovplyvniť zvlnený studený front, ktorý bude postupovať cez strednú Európu ďalej na východ. Ten prinesie viac vlhkosti a zrejme aj zrážky.