Nervózna RTVS čaká na nového šéfa

Z kuloárov prenikli dve mená, ktoré by mali byť súčasťou vysokého manažmentu – historik a publicista Eduard Chmelár a riaditeľ stratégií TASR Vladimír Puchala. Chmelár sa pre Pravdu vyjadril, že sa do RTVS nechystá. Puchalu náš denník nezastihol, keďže je na dovolenke.

Rezníka zvolil do funkcie parlament tajnou voľbou v júni tohto roka. Do práce nastúpi v stredu 2. augusta. O tom, kto bude tvoriť jeho najužší tím, ešte hovoriť nechcel. „Je všeobecne známe, že personálne zámery som nikdy neriešil cez médiá a ani teraz tak neurobím,“ poznamenal.

Výmeny na kľúčových postoch však pripustil. „Každý manažér, ktorý príde na pozíciu štatutára, musí urobiť niekoľko štandardných, rýchlych auditov, aby vedel, či sa reálna situácia naozaj zhoduje s proklamovanými odpočtami. Je to v záujme všetkých,“ podotkol Rezník.

Chmelár Pravde povedal, že sa do RTVS nechystá a o tom, že by tam mal ísť, počuje prvýkrát. „Zaujímalo by ma, odkiaľ sa toto všetko vzalo, pretože skutočne, pri plnom vedomí a svedomí, môžem skonštatovať, že o tomto som s pánom Rezníkom nikdy nehovoril. Čo sa o sebe nedozviem?“ pýtal sa Chmelár.

Puchalu, ktorý bol v TASR považovaný za najbližšieho Rezníkovho spolupracovníka – a aktuálne je dočasne poverený jej vedením – sme v práci nezastihli. „Momentálne je na dovolenke, takže nie je k dispozícii,“ odvetil jeho sekretariát. Podľa našich informácií je však možnosť, že jeho ďalšie kroky povedú do Mlynskej doliny, viac-menej istá.

Nový šéf RTVS Jaroslav Rezník. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Z RTVS chce mať BBC

V stredu sa nový riaditeľ najprv plánuje stretnúť s manažmentom, s ktorým si dohodne úlohy, ktoré RTVS čakajú v najbližšom i strednodobom období. „Zistím, s kým môžem hovoriť okamžite. Určite nebudeme strácať čas,“ podčiarkol Rezník.

V RTVS zatiaľ panuje nervozita. Zamestnanci vôbec netušia, či nový šéf plánuje redukovať stavy, alebo radikálne meniť ľudí. „Myslím si, že Rezník je profesionál, takže všetci dúfame, že sa žiadne výrazné zmeny neudejú. Je prirodzené, že sa bude chcieť obklopiť tými, ktorí sú mu blízki. Povráva sa, že by spolu s ním mali prísť aj iní ľudia, najmä z prostredia TASR. O tom, že pôjdu preč aj niektorí vedúci pracovníci, konkrétne zo spravodajstva televízie, sa tiež šepká,“ spomenula pre náš denník jedna zo zamestnankýň RTVS.

Pri vypočúvaní kandidátov na parlamentnom výbore pre médiá Rezník prezentoval svoje smelé zámery v RTVS. Podľa neho by mala fungovať na princípe britskej BBC, mala by vzdelávať, informovať a zabávať. Dvojka by sa mala počas dňa zamerať na deti, večer a v noci zasa na kultúru. Rezník by podporil vznik tretieho kanála – Trojky, ktorý by vysielal šport a publicistiku. Spustiť by sa mohol v lete 2020 pri príležitosti štartu letných olympijských hier v Tokiu.

Riaditeľ plánuje vybudovať aj nový moderný web. Budú na ňom spolupracovať študentské televízie, školy a univerzity. Chce spustiť vysielač v Rimavskej Sobote a uvažuje o obnovení v minulosti veľmi obľúbenej rozhlasovej relácie Pozor, zákruta aj nedeľnej rozprávky pre deti. Tiež sa mu nepáči spoločný názov RTVS a chcel by sa preto vrátiť k názvom Slovenská televízia a Slovenský rozhlas. Pri financovaní ráta s hybridným modelom, podľa ktorého by jednu časť rozpočtu vykryli koncesionárske poplatky a tú druhú peniaze získané na základe zmluvy so štátom.