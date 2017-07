Elektrikár sa stal pôrodníkom - syna odrodil na jednotku

Elektrikár Peter Potocký z Považskej Bystrice na pôrod svojho syna do konca života nezabudne. Nedobrovoľne sa totiž po tom, čo s manželkou nestihli prísť načas do nemocnice, stal pôrodníkom. Malý Peťko sa narodil doma na gauči, kým jeho sestra Adélka pozerala rozprávky.

Štyridsaťročný Peter hovorí, že dve deti mu už úplne stačia. Manželke totiž musel asistovať pri oboch pôrodoch. Už pri dcére Adélke stihli doraziť do nemocnice len tak-tak. „O jednej začala manželka chodiť, že to už na ňu asi ide. Veľmi chcela ísť rodiť do Trenčína, no keď sme prešli okolo našej považskobystrickej nemocnice, už mala kontrakcie asi každé dve minúty, tak som si to na kruhovom objazde rozmysel a otočil auto. Namietala, že ona pôjde aj taxíkom, tak som ju musel chvíľku presviedčať. O dvadsať minút už bola dcérka na svete,“ vraví Peter.

Pár sekúnd predtým, ako to zdvihli, malý odrazu vypadol. Tak som ho len chytil, otočil nabok, vypľul vodu a bolo to. Peter Potocký

Pri druhom pôrode syna Peťka sa situácia zopakovala. Asi o tretej ráno sa Peter prebudil s tým, že jeho žena sedí na zemi v spálni pri dverách. „Vynadala mi a vyčítala, že ma budila, ale ja som nič nepočul. Veď som spal… Volali sme sanitku, lebo sme tušili, že to asi znovu nestíhame,“ smeje sa. Príchod syna na svet však bol napokon rýchlejší ako privolaná záchranka.

Manželka medzitým Petra dirigovala, čo presne má robiť. „Daj mi deku alebo plachty na gauč, ja sa tam doplazím,“ kázala. Do toho sa mala navyše zobudiť dcéra a začala plakať. „Čo som mal robiť? Pustil som jej rozprávky,“ vyznáva sa hrdý otec. Kým on vyzeral sanitku, manželka rodila. Tiesňovú linku však už vytočiť nestihol.

Elektrikár Peter Potocký s malým Peťkom, ktorému pomáhal na svet. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

„Pár sekúnd predtým, ako to zdvihli, malý odrazu vypadol. Tak som ho len chytil, otočil nabok, vypľul vodu a bolo to,“ pridáva elektrikár pôrodník. Poctivo nasledoval rady operátora, ženu s potomkom pozakrýval, obliekol sa a počkal na príchod sanitky. Bývalý elitný vojak má dnes doma dve krásne zdravé deti, nad tretím však už neuvažuje. Bojí sa totiž, že by sa situácia s bleskovými pôrodmi mohla zopakovať.

Podľa Jozefa Minára z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby sú jeho kolegovia na takéto neštandardné situácie dokonale vyškolení. „Ak volá človek na tiesňovú linku, podávajú rady po telefóne pri resuscitácii, pri pôrode aj pri hocijakom úraze. Operátori do príchodu záchrannej služby krok za krokom radia, čo a ako robiť,“ vysvetľuje. Štatistiku, koľko prípadov paradoxných odrodení cez telefón mali, si však podľa Minára nevedú.

Rodili na čerpacej stanici aj na parkovisku December 2013 – Pôrod v aute na čerpacej stanici absolvovala mamička zo Zákamenného na Orave. Malý Riško sa vypýtal na svet len pol kilometra pred nemocnicou. Mamičke odtiekla plodová voda už pred Dolným Kubínom a otec chlapčeka radšej odbočil na zatvorenú čerpaciu stanicu. Tam si vlastného synčeka aj odrodil, pričom sa riadil sa radami operátora v telefóne.

– Pôrod v aute na čerpacej stanici absolvovala mamička zo Zákamenného na Orave. Malý Riško sa vypýtal na svet len pol kilometra pred nemocnicou. Mamičke odtiekla plodová voda už pred Dolným Kubínom a otec chlapčeka radšej odbočil na zatvorenú čerpaciu stanicu. Tam si vlastného synčeka aj odrodil, pričom sa riadil sa radami operátora v telefóne. Máj 2017 – Malý Zachariáš z Nitry sa narodil za asistencie mužov zákona. Tí zastavili cestného piráta, ktorý na diaľnici pri Trenčíne prekročil rýchlosť. Dôvod bol prostý, na svet sa pýtalo bábätko a jeho otec chcel stihnúť prísť včas do nemocnice. Policajti urobili šťastným rodičom profesionálny sprievod, aj tak to však napokon stihli len tak-tak. Pokutu im odpustili.

– Malý Zachariáš z Nitry sa narodil za asistencie mužov zákona. Tí zastavili cestného piráta, ktorý na diaľnici pri Trenčíne prekročil rýchlosť. Dôvod bol prostý, na svet sa pýtalo bábätko a jeho otec chcel stihnúť prísť včas do nemocnice. Policajti urobili šťastným rodičom profesionálny sprievod, aj tak to však napokon stihli len tak-tak. Pokutu im odpustili. Jún 2017 – Lucia z Bytče porodila svojho druhého synčeka na parkovisku pred obchodným domom v Považskej Bystrici. Keď jej praskla plodová voda, zbalila si veci a vybrala sa do nemocnice. Stihli však prísť len na parkovisko, kde chlapčeka odrodil priateľ za asistencie záchranára na linke.

„Stávajú sa aj takéto prípady, dosť často je to najmä v rómskych osadách, že už nestihnú doraziť do nemocnice a rodia doma. Tiež máme skúsenosti s tým, že mamičky sú na ceste do pôrodnice, keď začnú rodiť. Pre nás je to každodenná práca. Sme na to cvičení, pripravovaní, školení, takže to musíme zvládať,“ zdôrazňuje Minár.

Juraj Wallenfels, pôrodník z nemocnice v Bánovciach nad Bebravou, sa stal dokonca sám účastníkom mimoriadne netradičného pôrodu. Išlo o jeho známych, ktorí chceli, aby bol pri pôrode on.

„Bola štvrtorodička a volali mi, že už bude rodiť. Povedal som im, nech sadnú do auta a idú do nemocnice. Otecko mi však tesne za Topoľčanmi oznámil, že hlavička je už vonku. Mohol som byť asi tak päť kilometrov pred nimi, tak som sa otočil, a kým som stihol prísť, mamička už držala dieťatko v náručí na zadnom sedadle. Ona pri pôrode vlastne ani nepotrebovala nikoho, pretože kým pán šoféroval, porodila sama aj si sama zaasistovala,“ dopĺňa lekár.

Rodiť doma je podľa neho rizikové – a nie vždy to ide ľahko. „Hrozí tam toľko nástrah a rôznych komplikácií, že ak by sa niečo nepredvídateľné stalo, ak by všetko nešlo tak, ako má, už by mohlo byť neskoro prísť do nemocnice. Niekedy tam ide o minúty alebo dokonca o sekundy,“ dodáva odborník.

„Vždy je ideálne, ak je aj pri pôrode doma prítomný aspoň jeden pôrodník alebo aspoň asistentka, pretože laik vôbec nevie, kedy odpupočníkovať dieťa, či je v poriadku bezprostredne po narodení. Nehovoriac o prvej a druhej dobe pôrodnej, kedy sa to môže ešte úplne pokaziť,“ vystríha Wallenfels.