RTVS hospodáril prvý polrok s prebytkom 30 miliónov eur

Prvý polrok 2017 skončil Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) s celkovým prebytkom vyše 30 miliónov eur. Celkové príjmy boli od začiatku roka do konca júna vyše 86,68 milióna eur, čo je 63,66 percenta zo sumy plánovanej na celý tento rok.

Výdavky dosiahli 50,37 milióna eur, čo predstavuje takmer 40 percent z výdavkov plánovaných v celoročnom rozpočte. Na účtoch RTVS je k aktuálne 36 miliónov eur. Informoval o tom na rokovaní Rady RTVS končiaci generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.

Rezníkov návrat do RTVS po 12 rokoch

Mika po piatich rokoch na čele RTVS strávi svoj posledný deň vo funkcii v utorok 1. augusta a v stredu 2. augusta nastúpi na jeho miesto nový generálny riaditeľ Jaroslav Rezník. Rezníka, ktorý viedol posledných 10 rokov Tlačovú agentúru SR a predtým v rokoch 1993 – 2005 pôsobil vo vedení Slovenského rozhlasu, zvolila národná rada do funkcie 20. júna 95 hlasmi poslancov.

Verejnoprávna televízia a rozhlas získajú v septembri techniku, ktorá im umožní prinášať vysielanie v priamom prenose na súčasnej technickej úrovni. Nový prenosový voz PV-BA2 predstavil Václav Mika na brífingu pred výškou budovou Slovenskej televízie v bratislavskej Mlynskej doline.

Končiacemu manažmentu RTVS sa podarilo zmodernizovať technológie, v rámci čoho sa medzi iným obnovili aj štúdiá v televízii a v rozhlase. Bez techniky by sa RTVS nepodarilo naštartovať podporu slovenského filmu, dokumentárnej tvorby, ale ani vysielania pre deti v televízii a dramatickej tvorby v rozhlase. Vedenie RTVS na dnešnom rokovaní rady stručne predstavilo výsledky svojej päťročnej práce, a to nielen v oblasti techniky, ale aj v hospodárení, programe, spravodajstve, v televízii a rozhlase.

Výhrada k nezvýšeniu koncesionárskych poplatkov

Václavovi Mikovi sa podľa podpredsedu rady Martina Kákoša podarilo nájsť vyvážený model verejnoprávneho vysielania, a súčasne s posilnením verejnoprávnych programov stúpol aj záujem verejnosti o vysielanie RTVS. Kákoš v hodnotení päťročného pôsobenia Mikovho manažmentu vyzdvihol zvýšenie výroby vlastných kvalitných programov, hospodárenie s vyrovnaným rozpočtom, obnovu techniky, vzťah k zamestnancom, dobrý výber koncesionárskych poplatkov, ktoré sú hlavným zdrojom príjmov RTVS a ďalšie oblasti.

Výhradu mal k tomu, že sa nepodarilo presadiť vyššie príjmy pre RTVS potrebné pre vznik tretieho televízneho okruhu. Rada prerokovala odpočet plnenia Koncepcie riadenia a rozvoja RTVS a konštatovala, že sa Václavovi Mikovi podarilo počas piatich rokov naplniť koncepciu riadenia a rozvoja RTVS, „ktorá sa pod jeho vedením stala modernou a akceptovanou inštitúciou“. Rada dnes podľa zákona o RTVS priznala šéfovi RTVS odmenu za 2. štvrťrok 2017 vo výške 100 percent platu za toto obdobie.

Bude z obrátenej pyramídy kultúrna pamiatka?

Václav Mika zároveň na dnešnom rokovaní Rady RTVS informoval, že začiatkom júna dostali oznámenie od pamiatkového úradu o začatí konania o vyhlásení budovy Slovenského rozhlasu RTVS, známej ako obrátená pyramída na Mýtnej ulici v Bratislave za kultúrnu pamiatku.

Proces iniciovalo ešte predošlé vedenie RTVS, teda manažment Miloslavy Zemkovej. Podľa Miku súčasné vedenie o takejto požiadavke nemalo žiadnu vedomosť a žiadosť nepoznalo ani z archívov RTVS. Vedenie RTVS nemá právo zasahovať do procesu rozhodovania pamiatkarov a ani toho, čo všetko sa rozhodnú vyhlásiť za pamiatkovo chránené. Až po prípadnom vyhlásení budovy za pamiatku môže rádiotelevízia toto rozhodnutie pripomienkovať. Pre Slovenský rozhlas by to do budúcnosti znamenalo, že každá rekonštrukcia by sa musela prerokovať s pamiatkarmi. Na druhej strane by však RTVS mal aj možnosť čerpať na ochranu a údržbu budovy z rôznych fondov špecializovaných na pamiatky.