Lúčnica vyrazila po tridsiatich rokoch do Tatier

Napriek tomu, že vlak meškal, náladu tanečníkov ani ostatných účastníkov to neovplyvnilo, všetko prebehlo v skvelej atmosfére. Čakanie si folkloristi krátili spevom na nástupišti. Potom sa vypravili vlakom na východ s cieľovou stanicou Štrba.

Od pondelka do stredy sa súbor predstaví v Tatrách na viacerých miestach. „Tatry sú ako národný symbol a Lúčnica ako kultúrny symbol Slovenska, ide teda o logické prepojenie,“ vysvetlil generálny riaditeľ Lúčnice Marián Turner.



Na úvod folkloristi vystúpili na Kriváň. Vyvrcholením podujatia Lúčnica v Tatrách bude predstavenie súboru pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom plese. Predstavia sa tu vo štvrtok o 19. h. Program pre deti bude v Tanečnej škole Lúčnice na Hrebienku v rámci Medvedích dní.

Lúčnica vystúpi v stredu popoludní na Štrbskom plese aj s miestnymi folklórnymi súbormi. „Vystúpenie s miestnymi detskými folklórnymi súbormi bude symbolické v tom, že mladá generácia odovzdáva niečo staršej a naopak. Lúčnica je naším dedičstvom od pána profesora Nosáľa, ukazujeme ho nielen doma, ale aj v zahraničí.“



Generálny riaditeľ Lúčnice Marián Turner dodáva, že by bol rád, keby si podujatie vytvorilo tradíciu. „Najskôr prišla myšlienka, že by sme vytvorili kultúrny festival v Tatrách. Zatiaľ tu máme prvý ročník s Lúčnicou a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Bolo to aj prianie pána profesora Nosáľa, aby sa Lúčnica po dlhom čase vrátila do Tatier.“

Zvláštnosťou štvrtkového vystúpenia pod skokanskými mostíkmi bude aj to, že pódium a diváci budú priamo v doskočisku skokanského mostíka. „Je to špeciálne vystúpenie, plánovali sme ho rok dopredu. V súvislosti s nedávnym odchodom pána Nosáľa však nadobúda ďalší rozmer,“ uzavrel generálny riaditeľ Lúčnice.