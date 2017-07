Deti do dvoch rokov by nemali cestovať do exotiky

Deti do dvoch či troch rokov by podľa lekárov nemali cestovať do exotických krajín. Odborníci na to upozorňujú najmä po tom, čo v Egypte ochorelo na neznámu infekciu len trinásťmesačné dievčatko. Rodičia tam spolu s ňou a starším súrodencom pred viac než týždňom odleteli na dovolenku. Po niekoľkých dňoch sa dievčatku na tele začali tvoriť pľuzgiere. Najskôr na tvári a potom sa infekcia rozšírila aj na krk a telo. Egyptskí lekári si s chorobou nevedeli poradiť. Na Slovensko ju v sobotu priviezol vládny špeciál.

Záchranári v bezpečných skafandroch z letiska previezli celú rodinu do nemocnice na bratislavských Kramároch. Ujali sa ich infektológovia a odborníci na cestovnú medicínu. Kým dieťa hospitalizovali na izolačke jednotky intenzívnej starostlivosti, staršieho súrodenca a otca napokon prepustili z nemocnice domov. Lekári zistili, že nejde o žiadnu exotickú nákazu. „Výsledky klinických testov definitívne potvrdili, že nejde o druh cudzokrajnej choroby. Dievčatko sa nakazilo infekciou, ktorú by mohlo dostať aj bežne na Slovensku,“ povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová a dodala, že sa pokračuje v antibiotickej liečbe. Stav pacientky sa podľa nej zlepšuje, postupne ustupujú aj lokálne kožné defekty.

Baktérie a choroby nebezpečné aj pre dospelých

Detskí lekári a odborníci na cestovnú medicínu, ktorých denník Pravda oslovil, nechceli hádať, čo spôsobilo dievčaťu problémy. Zhodli sa však na tom, že deti do dvoch či troch rokov by nemali cestovať do exotických krajín, kde striehne množstvo rôznych baktérií a chorôb, ktoré komplikujú zdravie aj dospelým.

Ivan Bakoš z Inštitút očkovania a cestovnej medicíny INOCEM tvrdí, že defektov na koži môže byť veľa a môžu ich spôsobovať rôzne baktérie. „Môže ísť o vred, jamu, nekrotickú spodinu, hnisavé ložisko. Preto sa k tomu vyjadruje veľmi ťažko,“ povedal Bakoš, ktorý nekomentoval ani to, prečo lekári v Egypte boli bezradní.

Detský lekár z Krupiny Martin Olej zase poznamenal, že v podobných prípadoch je dôležité aj to, ako rýchlo sa vyhľadá pomoc. „U nás vzhľadom na dostupnosť zdravotnej starostlivosti to rodič rieši počas pár hodín, prípadne do jedného či dvoch dní. V dovolenkovom rezorte lekár nemusí mať takú skúsenosť a stav dieťaťa nemusí dobre odhadnúť,“ myslí si.



Podľa Oleja v tretích krajinách môžu byť iné štandardy liečby, ktoré nemusia byť z nášho pohľadu celkom podľa poznatkov medicíny. „Zariadenia majú rôznu úroveň v rôznych krajinách a rôzna je tiež dostupnosť špecialistov typu infekčných alebo gastroenterológov,“ dodal Olej. Cestovať s dieťaťom do krajín podobných Egyptu neodporúča, kým nemá aspoň dva roky. „Vtedy už je komplexnejšie chránené očkovaním,“ dodal s tým, že výrazným faktorom pre také malé dieťa je hygienický a stravovací štandard, a ten býva v exotických krajinách na nízkej úrovni.

Infekciu podľa neho vyvoláva v tele zápal rôznych orgánových systémov, ktorý sa môže prejaviť aj poškodením kože. Pľuzgiere alebo vredy sú potom ďalšou vstupnou bránou pre novú nákazu. Za najzávažnejšiu komplikáciu u malého dieťaťa považuje dehydratáciu. „Aj malý pokles tekutín môže výrazne ohroziť dieťa na zdraví,“ pripomenul Olej.

Podľa detského lekára z Čadce Jozefa Marca pre trinásťmesačné dieťa nie je bezpečná žiadna exotická krajina. Dôvodom je imunita, ktorú ešte nemá dobre vybudovanú. „Kompletné prvoočkovanie má až po aplikácií MMR vakcíny proti osýpkam, mumpsu a rubeole, ktoré by sa malo realizovať od 14. do 17. mesiaca,“ vysvetlil pediater. Do veku dvoch rokov by vôbec neodporúčal cestovať do destinácií, akými sú Egypt, Turecko, Grécko. „Ochorieť tam môže aj dospelý,“ dodal.

Protiepidemické opatrenia neboli potrebné

Úrad hlavného hygienika bol o prípade dievčatka informovaný. „Po vyhodnotení situácie nebolo potrebné prijať žiadne protiepidemické opatrenia,“ uviedla hovorkyňa Zuzana Drobová. Povedala, že povinné očkovanie na Slovensku nezahŕňa ochranu proti najčastejšie sa vyskytujúcim ochoreniam v exotických krajinách. Medzi choroby, ktoré môžu postihnúť cestovateľa v krajinách Strednej a Južnej Ameriky, Afriky, Ázie, patrí najmä žltá zimnica, malária, besnota, týfus, vírusová hepatitída typu A a B alebo iné hnačkové ochorenia prenášané najmä potravinami a vodou. „Špecifické sú napríklad meningitída typu A a C, ktorá je riziková najmä v strednej časti Afriky a iných krajinách Ázie a Južnej Ameriky, alebo japonská encefalitída typická zase pre ázijské krajiny,“ dodala. Preto pred odchodom na dovolenku Drobová odporúča, aby ľudia navštívili centrá cudzokrajných chorôb a požiadali o informácie, ako sa chrániť, prípadne aké očkovanie si môžu doplatiť.

Dieťa previezol špeciál

Prevoz trinásťmesačného dieťaťa z Egypta zabezpečoval letecký útvar ministerstva vnútra, ktorý spolupracoval s ministerstvami diplomacie a zdravotníctva. Rezort vnútra podčiarkol, že vládny špeciál bol vyslaný do Egypta po tom, čo sa stav malej pacientky rapídne zhoršil. "Vzhľadom na to, že nemocnica v dovolenkovej destinácii nebola uspôsobená na diagnostiku a liečbu dievčatka, egyptskí lekári odporučili čo najrýchlejší transport na Slovensko,“ reagovalo ministerstvo.