Policajti pri pokuse o útek Maročanov na Schwechate nepochybili

Na videu na sociálnej sieti to uviedol Riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Ladislav Csémi. „K tomuto istému záveru dospeli aj naši rakúski kolegovia, čo bolo potvrdené na našom spoločnom rokovaní,“ uviedol. Podľa Csémiho sa napriek tomu policajti dohodli s Rakúšanmi na opatreniach, ktoré majú podobným prípadom v budúcnosti zabrániť. „Tieto opatrenia sa zameriavajú hlavne na to, že budeme zvyšovať počet policajtov priamo pri nastupovaní na paluby lietadiel. Zároveň upravíme presný postup príchodu k lietadlám,“ zdôraznil s tým, že polícia plánuje v tomto prípade aj využitie špeciálnych pút, ktoré vyhovujú bezpečnostným predpisom na letiskách a v prípade potreby sú uvoľniteľné počas letu. „Taktiež budú pravidelné koordinačné stretnutia jednotlivých eskortných a sprievodných skupín priamo na letisku Schwechat,“ dodal Csémi.

O incidente, ktorý sa stal na letisku Schwechat, v júli informoval rakúsky denník Österreich. Policajti pri ňom naháňali dvoch mužov po letiskovej ploche. Následne vydal k prípadu vyhlásenie aj viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel. Maročania podľa Ábela nelegálne vstúpili na územie SR, pričom o ich vyhostení rozhodlo oddelenie Cudzineckej polície v Trnave.

„Nespĺňali žiadne kritérium na udelenie akéhokoľvek druhu pobytu,“ povedal Ábel. Na viedenské letisko Schwechat, odkiaľ mali letieť do Paríža a následne do Maroka, ich priviezla slovenská eskorta. Po príchode na letisko presadli naši policajti aj s Maročanmi do auta rakúskej polície. Následne oboch cudzincov umiestnili na letisku do priestoru určeného pre vyhostených cudzincov. Slováci a Rakúšania ich podľa Ábela spoločne previezli aj k lietadlu. Pri vystupovaní z auta, ktoré stálo približne tri metre od schodíkov do lietadla, sa však jeden z cudzincov pokúsil o útek, na čo policajti okamžite reagovali. To využil druhý z cudzincov a tiež sa pokúsil o útek. „Vo veľmi krátkom čase boli obaja zadržaní aj za pomoci našich policajtov,“ povedal Ábel. Po tomto incidente padlo podľa Ábela rozhodnutie, že Maročanov vrátia do útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove, odkiaľ ich v ten deň ráno na letisko priviezli. „Aktuálne jedna z možností je aj taká, že pripravujeme s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR prevoz cudzincov do ich domovskej krajiny,“ dodal vtedy viceprezident PZ.

Podľa rakúskeho denníka Österreich si incident vyžiadal dočasné zastavenie prevádzky na letisku vo Viedni. Maročanov dopravila na letisko štvorčlenná slovenská policajná eskorta, pretože mali byť vyhostení. Momentálne sa nachádzajú v útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove.