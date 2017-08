Koaličná rada má riešiť dostavbu R2, oddlžovanie zdravotníctva a školstvo

Komisia ministerstva financií Hodnota za peniaze sa totiž uzniesla, že výstavba rýchlostnej cesty R2 s tunelom Soroška je nerentabilná vec a neodporúča pokračovať vo financovaní dobudovania rýchlostnej komunikácie R2 smerom od Kriváňa na Lučenec, Rimavskú Sobotu, Rožňavu a Košice. To vyvolalo protesty obyvateľov regiónu Gemer. Na ich stranu sa práve postavili predstavitelia Mosta-Híd. Minister dopravy Árpád Érsek odmieta vyjadrenie útvaru ministerstva financií a naďalej presadzuje pokračovanie výstavby.

Koaliční partneri sa budú tiež venovať koncepcii oddlženia zdravotníckych zariadení, ktorú by vláda mohla schvaľovať po skončení letných prázdnin. Na oddlženie zdravotníckych zariadení by sa malo vyčleniť do 585 mil. eur zo štátnych finančných aktív. Oddlžovanie má byť podmienené vytvorením dozorných orgánov, realizáciou ozdravných plánov či sankcionovaním neplnenia dohôd. Práve prísne sankcionovanie požadujú viacerí politici, aby sa o niekoľko rokov nemuselo opäť oddlžovať.

Témou rokovania koaličnej rady bude aj prideľovanie eurofondov v rezorte školstva, na ktoré upozornilo opozičné OĽaNO. To žiada, aby premiér SNS tento rezort odobral. Minister školstva Peter Plavčan nariadil vykonanie mimoriadneho preverenia výberového procesu schvaľovania žiadostí. Zároveň žiada o kontrolu aj Európsku komisiu.