Ministertsvo spravodlivosti hľadá nové sídlo, už má jedenásť ponúk

Rezort spravodlivosti sa bude sťahovať z budovy na Župnom námestí v Bratislave do nových priestorov. Do prvého kola výberového konania na budovu už prišlo 11 ponúk.

Agentúre SITA to potvrdil hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla s tým, že momentálne vyhodnocujú, či predložené ponuky spĺňajú podmienky pre zaradenie do výberového konania. „Tých uchádzačov, ktorí splnia podmienky, následne pozveme do druhého kola a vyzveme ich na predloženie ponuky rozdelenej na technickú časť a cenovú časť. Najskôr teda budú posúdené technické časti ponuky a len v prípadoch, ktoré budú spĺňať stanovené technické požiadavky, budú následne otvorené aj cenové ponuky,“ vysvetlil ďalší postup hovorca.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská 14. júla informovala, že rezort má v úmysle presťahovať sa z budovy na Župnom námestí v Bratislave do nových priestorov a zverejnili preto výzvu na predkladanie ponúk nehnuteľností. V budove ministerstvo sídli spolu s Najvyšším súdom SR. Keďže v budove sú pojednávacie miestnosti, zostať v nej má NS SR.

Ministerstvo má záujem prenajať plochu kancelárskych priestorov od 8 000 do 10 000 štvorcových metrov pre približne 400 zamestnancov a ideálne aj pre Centrum právnej pomoci, ktoré momentálne sídli na Námestí slobody. Počet parkovacích miest očakávajú od 100 do 200. Začiatok nájmu by mal byť najneskôr 31. marca 2019. Ministerka Žitňanská pripúšťa aj prenájom s možnosťou kúpy alebo kúpu. Výstavba novej budovy by podľa nej bola časovo náročná. Oslovili aj štátne inštitúcie, či neexistujú štátne alebo verejnoprávne priestory, ktoré by sa mohli využiť. Takéto priestory momentálne k dispozícii nie sú.

Pri hodnotení ponúk bude ministerstvo brať do úvahy aj polohu nehnuteľnosti (napr. dostupnosť pre klientov), občiansku vybavenosť okolia (napr. dostupnosť MHD, možnosti stravovania, možnosti bezplatného parkovania), dispozíciu nehnuteľnosti, možnosti splnenia základných požiadaviek, ako aj možnosti splnenia ďalších požiadaviek, ktoré budú oznámené v druhom kole. Pri výbere budú ďalej posudzovať cenu za nájom, prevádzkové náklady, možnosť odkúpenia nehnuteľnosti, prípadne kúpnu cenu.