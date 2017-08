Rezník prevzal RTVS

Jaroslav Rezník prišiel do budovy televízie v stredu krátko pred deviatou hodinou ráno.

V otázke personálneho obsadenia manažérskych pozícií je Rezník aj naďalej skúpy na slovo. „Zmeny nebudú ani dnes, ani zajtra. Tak ako som už avizoval, s každým jedným členom manažmentu sa stretnem, porozprávam sa s ním, skúsim mu vysvetliť moje predstavy o tom, ako má RTVS fungovať v najbližších piatich rokoch a potom sa buď stretneme, alebo nestretneme,“ povedal v stredu Rezník. Naznačil však, kto by mohol byť jeho novou hovorkyňou.

Dominika Šulková, ktorá na tejto pozícii pôsobila počas riaditeľovania Václava Miku, v RTVS skončila v posledný júlový deň. Rezník by na jej mieste rád videl Eriku Rusnákovú, ktorá v súčasnosti pracuje na ministerstve zahraničných vecí. V minulosti pôsobila v TASR pod Rezníkovým vedením ako redaktorka domáceho spravodajstva.

Ako si Rezník predstavuje RTVS? Vzorom má byť britská verejnoprávna televízia BBC , hlavný televízny okruh by mal divákov vzdelávať, informovať a zabávať.

, hlavný televízny okruh by mal divákov vzdelávať, informovať a zabávať. Vysielanie Dvojky bude počas dňa určené deťom , vo večerných hodinách sa zameria na kultúru. Priestor dostanú aj národnostné menšiny a záujmové skupiny.

, vo večerných hodinách sa zameria na kultúru. Priestor dostanú aj národnostné menšiny a záujmové skupiny. Novovytvorená Trojka bude vysielať šport a publicistiku. Vysielať by mala začať v roku 2020.

bude vysielať šport a publicistiku. Vysielať by mala začať v roku 2020. Vznikne aj nový multimediálny spravodajský portál.

aj nový multimediálny spravodajský portál. Do vysielania Rádia Slovensko by sa mala vrátiť relácia Pozor, zákruta! a Nedeľná rozprávka pre deti.

by sa mala vrátiť relácia Pozor, zákruta! a Nedeľná rozprávka pre deti. RTVS bude financovaná koncesionárskymi poplatkami a na základe zmluvy so štátom.

„Požiadal som ju, či by nešla so mnou do tejto misie,“ doplnil nový riaditeľ s tým, že kým nebude táto pozícia oficiálne obsadená, bude si hovorcu robiť sám. Rusnáková pre Pravdu potvrdila, že ponuku od Rezníka dostala. „Zatiaľ o nej uvažujem,“ uviedla.

Ďalšie personálne zmeny komentovať nechcel. Dosť však už naznačuje to, že hneď v prvý deň sa šéf RTVS stretol s riaditeľom sekcie ľudských zdrojov Romanom Tóthom, pod ktorého spadajú aj pracovno-právne vzťahy. Rezník pre Pravdu vysvetlil, že sa chcel oboznámiť s aktuálnym personálnym stavom a organizačnou štruktúrou inštitúcie.

Po chodbách televízie sa hovorí o výmenách na vyšších manažérskych pozíciách. Zamestnanci spomínajú na rok 2007, keď Rezník po svojom príchode do TASR postupne vymenil takmer všetkých šéfov oddelení.

V otázke personálneho obsadenia manažérskych pozícií je Rezník aj naďalej skúpy na slovo. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Ako pre Pravdu povedal jeden zo zamestnancov televízie, nahlas sa rozpráva o tom, že to má spočítané šéf spravodajstva Lukáš Diko. „Je to veľký stres a nevieme, čo bude,“ priblížil redaktor. Diko sa zviditeľnil zverejnenými SMS správami s poslancom za OĽaNO Gáborom Grendelom. V nich sa mali dohadovať o obsahu televízneho spravodajstva.

Kauzu napokon uzavrel parlamentný výbor pre kultúru a médiá s výsledkom, že podozrenia z ovplyvňovania spravodajstva sa nepotvrdili. Záver šetrenia však poukazoval na neetický rozmer kauzy. Mika sa vtedy Dika zastal. Redakcia Pravdy sa v stredu pokúsila získať Dikovo stanovisko k tomu, či je jeho odchod z RTVS aktuálny, nedvíhal však telefón.

K najvyšším predstaviteľom telerozhlasu patrí tiež riaditeľ sekcie programových služieb STV Tibor Búza alebo šéf rozhlasových programových služieb Vincent Štofaník. Svojich výkonných riaditeľov majú aj regionálne štúdia, v Košiciach je to Juraj Hidvéghy a v Banskej Bystrici Miroslav Debnár. Podľa informácií denníka Pravda majú svojho bývalého šéfa nasledovať na nové pôsobisko niektorí zamestnanci z TASR.

Hovorí sa o riaditeľovi stratégie Vladimírovi Puchalovi alebo o šéfovi domácej redakcie Richardovi Kvasňovskom. Rezník tieto informácie nepotvrdil. „Pán Puchala je poverený vedením TASR až do zvolenia nového riaditeľa, pán Kvasňovský je šéf domácej redakcie. TASR funguje v štandardnom režime,“ reagoval stručne.

Nový šéf prišiel do budovy televízie v stredu krátko pred deviatou hodinou ráno. O niekoľko minút neskôr pozval novinárov do svojej kancelárie. Na dverách stále svietilo meno bývalého riaditeľa Václava Miku, ktorému mandát vypršal tento utorok. So svojimi podriadenými sa rozlúčil e-mailom a ako darček im venoval tričká.

Okrem riaditeľa personálneho oddelenia sa Rezník stretol aj s predsedom Rady RTVS Igorom Gallom. „Preberali sme spolu formálne veci, prešli sme si napríklad jeho povinnosti vo vzťahu k rade. Na personálne zmeny som sa ho nepýtal, táto otázka je v kompetencii generálneho riaditeľa,“ reagoval pre Pravdu Gallo.

Radoví zamestnanci inštitúcie sa na zmenu na riaditeľovej stoličke pozerajú rôzne. „Nedá sa povedať, že výmena riaditeľov vzbudzuje neistotu, keďže väčšina zamestnancov vidí prípadné zmeny skôr až s väčším časovým odstupom ako ihneď po nástupe nového riaditeľa. Každopádne je každý zvedavý, čo zo svojho programu nový riaditeľ skutočne naplní a ako bude verejnoprávna inštitúcia ďalej fungovať,“ povedala pre Pravdu zamestnankyňa televízie.

Zmiešané nálady panujú aj v rozhlase. „Ľudia sa rozdelili na dva tábory. Na tých, ktorí Rezníka už v rozhlase zažili a tešia sa na neho, ale aj na tých, ktorí čakajú komplikácie. Nálada je rôznorodá. Niektorí si tu už začali rozdeľovať miesta, rozprávajú sa o tom, kto sa kde vidí,“ opísal zamestnanec z obrátenej pyramídy.

Rezník pôsobil ako riaditeľ TASR od roku 2007. Kto ho na tomto mieste nahradí, zatiaľ nie je známe. Do zvolenia nového riaditeľa bude agentúru viesť Vladimír Puchala. Konkurz má vyhlásiť päťčlenná Správna rada TASR do 15 dní od Rezníkovho odchodu. Rovnaký orgán bude nového riaditeľa aj voliť.