Rýchlejšie CT iba za peniaze?

Už roky sa nedarí skrátiť čakanie pacientov na niektorú diagnostiku. Trvá týždne aj mesiace, kým sa často s bolesťami chrbtice či kolien dostanú na CT a MR vyšetrenie. Upozorňuje na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v správe o stave verejného zdravotného poistenia za minulý rok.

Prieskum s čakacími lehotami na celom Slovensku robil denník Pravda pred tromi rokmi a už vtedy boli trojmesačné. Situácia sa tak rýchlo nezmení. Zdravotnícky rezort na základe štatistík vidí totiž v tejto oblasti posun k lepšiemu a tvrdí, že lehoty sa za posledných päť rokov výrazne skrátili.

Úrad pre dohľad v Správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za minulý rok poukazuje na dlhé lehoty na rádiologické vyšetrenie. Tvrdí, že stúpa počet poistencov, ktorí sa sťažujú na to, že sa nevedia dostať v normálnom čase na CT a MR. „V systéme verejného zdravotného poistenia stále táto potreba existuje, čo dokazuje veľký počet nespokojných poistencov obracajúcich sa na úrad so sťažnosťou na neskoré termíny špecializovaných ambulantných i niektorých SVLZ (spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky – pozn. red.), predovšetkým CT, MR vyšetrení, ktorých urýchlenie sú poistenci nútení veľakrát riešiť individuálnym spôsobom,“ píše sa v správe. Tá odporúča zvýšiť kvalitu a dostupnosť tejto diagnostiky.

Ceny za vyšetrenia sa pohybujú od 20 aj do 300 eur

Denník Pravda sa opýtal troch zdravotných poisťovní, aké sú čakacie lehoty pri vyšetreniach cétečkom a magnetickou rezonanciou. Všetky odpovedali, že neevidujú čakanie. Z ankety medzi prevádzkovateľmi tejto diagnostiky sme však zistili, že na CT sa čaká minimálne dva až štyri týždne a na MR sú termíny oveľa dlhšie. Dnes niektoré zariadenia dávajú časy na začiatok októbra. Kratšie lehoty sú v súkromných centrách, kde pacient môže za diagnostiku platiť plnú cenu, nehradí ho teda poisťovňa. Ceny sa v závislosti od regiónu a druhu vyšetrenia pohybujú od 20 aj do 300 eur.

„Ak idete so zvieraťom na kliniku, tak cétečko alebo magnet dostane do 24 hodín, človek musí čakať dva a viac mesiacov, to sme sa kde dopracovali?“ pýta sa Igor Chamilla, predseda pacientskej organizácie Kardioklub SK. Rádiologické vyšetrenie podľa neho patrí už prakticky medzi bežné diagnostiky, na základe ktorej lekári postupujú pri liečbe ďalej. „Kde sa stala chyba, že musíme tak dlho čakať?“ pýta sa.

„Neustále poukazujeme na to, že pacienti musia čakať na vyšetrenie CT a MR, najhoršie je to v prípade onkologických pacientov, ktorí potrebujú rýchlu diagnostiku, alebo v urgentných stavoch,“ poukazuje Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. Pripomenula, že poradiť nevedia ani lekári. Tí dajú pacientovi lístok s tým, aby si našiel pracovisko sám. „V tomto smere by sme privítali lepšiu spoluprácu lekárov aj poisťovní. Aby bolo jasné, kde sú možno menšie čakacie lehoty, pretože sú nemocnice, kde sa tak dlho nečaká. Úplne chýba manažment pacienta,“ dodala.

Cétečko a magnetická rezonancia ošetria maximum pacientov

Asociácia odmieta podľa nej mýtus, s ktorým dnes argumentujú lekári, že pacient s bolesťou chrbtice či kĺbov môže vydržať aj dva a viac mesiacov, kým sa dostane na vyšetrenie. „Je to pre neho utrpenie, často je vyradený z pracovného procesu kvôli bolesti, odkladá sa nielen diagnostika, ale aj liečba, čo môže spôsobiť progres ochorenia,“ mieni Lévyová Pripomenula, že počítačová tomografia a magnetická rezonancia sú moderné metódy, ktoré presne určia príčinu problémov, napríklad úlomok kosti, ktorý tlačí na miechu a spôsobuje nepredstaviteľnú bolesť.

Pracoviská, ktoré vykonávajú vyšetrenie cétečkom či magnetickou rezonanciou tvrdia, že denne vyšetria maximum pacientov. „Od siedmej hodiny rána do pätnástej ošetríme 30 pacientov, čo je maximum, objednávky na MR máme na koniec septembra a začiatok októbra,“ povedala pracovníčka rádiologickej ambulancie v Martine.

V Bratislave robia od rána od šiestej do večera do desiatej. „Aj napriek tomu pacientov objednávame až o šesť týždňov, niekedy pracujeme aj soboty a nedele,“ poznamenala zdravotníčka zo súkromnej firmy s tým, že štátne prístroje nie sú také vyťažené.

Za tým, prečo sú stále dlhé termíny a prečo sa v tomto smere nič nezmenilo, vidí odborník z prostredia rádiológie viacero príčin. Jednoduché riešenie podľa neho neexistuje. „V prvom rade je vyšší dopyt po vyšetreniach, a to nielen od odborníkov, ale aj od pacientov, limitujúcim faktorom sú stropy od zdravotných poisťovní a ďalším faktorom je aj nedostatok kvalitných rádiológov,“ vysvetlil lekár, ktorý si neprial zverejniť svoje meno. „Kým napríklad v minulosti ortopédi nepotrebovali diagnostiku CT či MR, dnes sa už bez nej nezaobídu. Takisto je rozdiel v neurochirurgii, diagnostika MR chirurgovi presne určí, kadiaľ idú nervy, kde ešte môže ísť skalpelom a kde už nie. Je to veľmi presná obrazová metóda a v chirurgii nenahraditeľná,“ poukázal.

Problémy s termínmi a diagnostikou MR a CT nik neriešil, tvrdí odborník

Ministerstvo zdravotníctva mieni, že situácia je dobrá. Argumentuje štatistickými údajmi od Národného centra zdravotníckych informácií. To však narába iba s počtami vyšetrení. „Z údajov vyplýva, že dostupnosť vyšetrení za posledných päť rokov výrazne stúpla, v prípade CT vyšetrení je to o takmer 300-tisíc vyšetrení viac, čo predstavuje nárast o viac ako 51 percent,“ vyrátala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. V prípade MR vyšetrení to je podľa nej o takmer 113-tisíc vyšetrení viac, čo predstavuje nárast o takmer 51 %. Podobne počet vyšetrení analyzovala Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Zdravotná poisťovňa Dôvera tvrdí, že dostupnosť počítačovej tomografie (CT vyšetrenia) pre ich poistencov je na veľmi dobrej úrovni. „Jediným okresom, kde je táto dostupnosť na úrovni dostatočná, teda stále vyhovujúca, je okres Kežmarok,“ uviedol PR manažér Branislav Cehlárik. Podobná situácia je podľa neho pri MR, kde sú tri okresy s dostupnosťou vyšetrenia na úrovni dostatočná (Rožňava, Revúca, Veľký Krtíš).

Union zdravotná poisťovňa uviedla, že tento rok zazmluvneným poskytovateľom upravovali podmienky a anonymnými telefonátmi testovali, ako rýchlo budú objednaní. „Zistili sme, že naši poistenci dostávajú termíny priebežne,“ povedala hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Najkratšiu lehotu 3 dni ponúkli MR zariadenia v Bratislave, priemerne dva týždne sa čaká v Košiciach, v Prešove, v Nitre, v Trnave či v Trenčíne. Mesačnú čakaciu lehotu zaznamenali v Žiline, o pár dní viac v Banskej Bystrici.

Odborník v zdravotníctve, ktorý si neželal uviesť meno, podčiarkol, že problémy s termínmi a diagnostikou MR a CT ministerstvo ani poisťovne dlhodobo neriešia. Navyše poisťovne ešte tlačia ceny za výkony aj objemy dole. „Je naivné si myslieť, že bude takýmto spôsobom vyšetrených viac pacientov, v praxi to nebude fungovať,“ dodal. Problém uzavrel tým, že niektorým pacientom nezostane nič iné, ako si vyšetrenie celé u súkromníka zaplatiť.