Tínedžeri v škole pri Leviciach brutálne dobili spolužiaka

Chlapci zaútočili na Tomáša v školskej šatni. Timotej (16) ho najskôr odstrčil a chlapec narazil do vchodových dverí. Potom ho Kristián (15) dvakrát udrel päsťou do tváre a Alex (13) ho kopol kolenom do brucha a zhodil na zem, kde ho kopal do hlavy a chrbta. Trojica pri útoku Tomášovi vulgárne nadávala.

„Podľa lekárskej správy mu spôsobili zmliaždenie hlavy v ľavej spánkovo temennej oblasti, ktoré si vyžiadalo dobu liečenia a práceneschopnosti v trvaní do šesť dní,“ informovala Pravdu nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Ako dodala, Timotej a Kristián boli obvinení z prečinu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva. Alex sa pre svoj vek trestu vyhne.

K incidentu došlo 9. mája okolo pol ôsmej hodiny ráno. Video zverejnila na sociálnej sieti chlapcova teta. „Nedávno vyšla reportáž o napadnutí na škole. Rómovia napadli môjho synovca. K videu sme sa nevedeli dostať, až doteraz. Mám tlak 300. Prosím vás o zdieľanie tohto videa,“ napísala na Facebooku.

Ďalšie okolnosti prípadu zisťujeme.