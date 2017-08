Prezident Kiska odvolal desať sudcov nad 65 rokov

Informoval o tom Martin Lipták z tlačového odboru Kancelárie prezidenta. Ide o Martinu Mišovičovú, Vieru Schubertovú, Boženu Sukupčákovú, Zdenku Zamecovú, Lýdiu Mendelovú, Jozefa Mészárosa, Jarmilu Jurkovičovú, Juraja Floroviča, Juraja Semana a Ľubomíra Dobríka. Naposledy Kiska odvolal 11 sudcov v apríli. Hlava štátu sudcov odvoláva na základe kompetencie zakotvenej v ústave, zoznam sudcov mu predkladá Súdna rada SR.

Súdna rada pravidelne predkladá prezidentovi zoznam sudcov na odvolanie z funkcie. Viacerí, ktorí už majú nad 65 rokov, však neprešli tajným hlasovaním v rade a tak ich prezidentovi nepredložili. Tejto situácii by sa dalo predísť stanovením presného veku odchodu sudcu do dôchodku. O takejto zmene novely ústavy sa hovorilo už v predchádzajúcom volebnom období, no na zmenu sa nenašla politická vôľa. Prezident Kiska sa v minulosti vyjadril, že ak by bol presne stanovený vek sudcu, kedy odchádza do dôchodku, do celého procesu by sa vniesla väčšia transparentnosť a poriadok. Sudcovia by presne vedeli, že po dovŕšení istého veku im funkcia automaticky zaniká, povedal Kiska.