Kolapsy z tepla? Ľudia často precenia sily, upozorňuje hovorca záchranárov Chmel

Extrémne teploty, ktoré zasiahli Slovensko, budú pokračovať aj cez víkend. V piatok majú teploty atakovať až 40 stupňov. Záchranári upozorňujú, že na hroziace kolapsy z tepla by si mali dávať pozor najmä deti a starší ľudia, no skolabovať môže aj ten, kto zanedbá pitný režim. Ako sa pred teplom chrániť nám pripomenul hovorca záchranárov Boris Chmel.

Koľko kolapsov z tepla denne zaznamenáte?

Tohtoročné leto je, čo sa týka kolapsov, priaznivejšie. V priemere je ich menej ako po minulé roky. Minulé letá sa to pohybovalo okolo 150 až 200 kolapsov denne, toto leto je to už len okolo 75 kolapsov denne. Treba dúfať, že to tak bude aj počas najbližších dní, pravdaže ak si budú ľudia dávať pozor.

Kde robia ľudia chybu najčastejšie?

Keď sa dostavia horúce dni s teplotami nad 35 stupňov ľudia väčšinou precenia svoje sily na slnku, podcenia prevenciu a následne skolabujú. Často zabúdajú na pitný režim, mali by piť priebežne počas dňa a nie naraz väčšie množstvo chladených nápojov. Treba si dávať pozor na to, že do pitného režimu sa nepočíta káva, čaj či sladené vody. Oragnizmus dokáže oslabiť aj takzvaný teplotný šok. Môže k nemu dôjsť náhlym prechodom z chladného do horúceho prostredia a naopak.

Čo odporúčate ľuďom v takýchto horúčavách?

Mali by sa čo najmenej vystavovať slnku medzi jedenástou a štvrtou popoludní. Keď sa pobytu na slnku nedá vyhnúť, mali by aspoň mať niečo na hlave, akúkoľvek pokrývku. Dôležité je tiež poctivo dodržiavať pitný režim. Odporúčané množstvo je približne tri litre vody denne. Určite viac však potrebuje napríklad stokilový chlap ako päťdesiatkilo­vá žena.

Kto by si mal dávať počas takýchto dní najväčší pozor?

Vysoké teploty predstavujú záťaž pre každý organizmus, no viac sú ohrozené ženy, ktoré kolabujú viac ako muži. Takisto treba dávať pozor aj na deti a seniorov. Práve starší ľudia by napríklad nemali v takomto teple nakupovať cez deň, ale skoro ráno alebo večer, keď už slnečné lúče nie sú také silné. Dôležité sú už spomínané pokrývky hlavy.

Ako sa zachovať, keď už niekto v okolí predsa len skolabuje?

Pri takomto kolapse človek náhle zbledne, dostaví sa nevoľnosť, môže ho obliať studený pot, stratí na chvíľu vedomie, no po pár sekundách sa začne preberať. Vtedy ho treba dať do tieňa, dať mu trochu vody, ovlažiť ho, nechať ležať, lebo môže znova odpadnúť a zavolať na tiesňovú linku 155, kde mu operátor poskytne pomoc a rady.