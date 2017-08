Extrémistické výroky Krupu sú bez trestu

Pod menom Peter Krupa a fotografiou poslanca bolo v roku 2012 zverejnených viacero nenávistných príspevkov znevažujúcich Rómov a Židov. Vyšetrovať to v roku 2016 začala trenčianska krajská polícia, prípad neskôr prevzala Národná kriminálna agentúra.

„V súčasnej dobe je v danej trestnej veci trestné stíhanie prerušené, pretože sa doposiaľ nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce začať trestné stíhanie proti konkrétnej osobe,“ oznámil hovorca Prezídia policajného zboru Martin Wäldl. Ak by chcel vyšetrovateľ poslanca trestne stíhať, musel by dokázať, že Krupa je autorom týchto extrémistických vyjadrení, čo sa podľa polície nepodarilo.

S rozhodnutím vyšetrovateľa sa stotožnil aj dozorujúci prokurátor. „Predmetné uznesenie považuje prokuratúra za zákonné,“ potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry Trenčín Marián Sipavý. Odborník na informačné technológie a šéfredaktor portálu Touch IT Ondrej Macko priznáva, že autorstvo výrokov po toľkých rokoch je dokázať ťažké, ale nie nemožné.

„Určite sa dá stotožniť zariadenie, z ktorého to bolo realizované, a konkrétny skutok. Problémom je stotožniť zariadenie s človekom,“ vysvetlil Macko. Dodal, že identifikácia býva jednoduchšia, ak sú príspevky pridávané cez smartfón. Polícia podľa neho dokáže aktivitu na internete, ak ide o jeden počítač či mobil, ktorý stále existuje a využíva ho jedna osoba.

Pozastavenie trestného stíhania môže mať za následok stupňovanie takýchto výrokov, mieni Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv.

„Všetkým nám je jasné, že to tento poslanec bol, a je jasné, že to bol z jeho strany antisemitizmus. Súvisí to priamo s vecami, ktoré on aj ostatní predstavitelia strany dlhé roky prezentovali,“ konštatoval Weisenbacher s tým, že ak sa nejaké stíhanie už začne, bolo by dobré, aby sa aj ukončilo. Inak to môže extrémistov povzbudiť a začnú šíriť podobné nenávistné výroky.

Podľa aktivistu ide o ľudí, ktorí žiadny rešpekt pred zákonom nemajú, neveria v princípy právneho štátu a z toho dôvodu nerešpektujú políciu ani súdy. „Robia si posmech aj priamo z demokracie, takže je skôr vyššia pravdepodobnosť, že to u ich fanúšikov zapôsobí pozitívne,“ pripomenul Weisenbacher.

Krupa nie je jediným kotlebovcom, ktorého pre propagáciu fašizmu a popieranie ľudských práv preveruje polícia. Tá minulý týždeň v súvislosti s rozdávaním šekov s neonacistickou symbolikou vzniesla obvinenie voči predsedovi strany Marianovi Kotlebovi.

Zo šírenia extrémizmu sú obvinení aj poslanci Milan Mazurek a Stanislav Mizík. Nebezpečenstvo tejto strany, ktorá je presiaknutá fašistickou ideológiou, považuje generálny prokurátor Jaromír Čižnár za vážne. V máji tohto roku preto predložil na Najvyšší súd návrh na jej rozpustenie.