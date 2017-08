Horúčavy prerušia búrky, ale len na chvíľu

V Žiline bolo zamračené, v Turzovke na Kysuciach padli aj dažďové kvapky. Búrky nás schladia počas víkendu, najmä zajtra. Dlho to však nepotrvá, od utorka budú teploty zasa stúpať.

Už štvrtok sa v Senici s maximálnou teplotou vzduchu 38,8 stupňa Celzia javil ako najteplejší deň tohtoročného leta, ale ani piatok sa veru v tomto smere nedal zahanbiť.

Horúčavy sa zmiernia, ale vzhľadom na to, že budú búrky, tak bude viac vlhkosti vo vzduchu, takže bude dusnejšie. klimatológ SHMÚ Pavol Faško

Tohtoročný 3. aj 4. august presiahli doterajšie najvyššie hodnoty teplotných rekordov pre uvedené dátumy. Podľa operatívnych informácií z automatických staníc, ktoré boli k dispozícii do našej uzávierky, bol rekord 37,4 stupňa z roku 1905 pre dátum 4. august prekonaný už pred 14. hodinou, keď bolo v Rimavskej Sobote 37,8 stupňa Celzia. Dosiaľ zaznamenané absolútne maximum a najvyššia teplota – 40,3 stupňa – bola nameraná 20. júla pred desiatimi rokmi.

To, že piatkový deň bude extrémne horúci, naznačila už tropická noc. Najmenej sa ochladilo na bratislavskej Kolibe, kde bola noc zo štvrtka na piatok rekordná a minimálna nočná teplota neklesla pod 24,8 stupňa Celzia. To je od roku 1950 najviac a tiež to bola najvyššia hodnota zo všetkých meteorologických staníc, ktoré má k dispozícií Slovenský hydrometeorolo­gický ústav.

Po zatiaľ najhorúcejšom týždni tohto leta by mala prísť na sklonku víkendu úľava. Extrémne teplo, ktoré lámalo rekordy (v Senici vo štvrtok namerali 38,8 stupňa), sa zmierni, meteorológovia očakávajú búrky, ktoré prinesú prechodné ochladenie. Autor: Robert Hüttner, Pravda

„Na Kolibe to súvisí s tým, že je to svahová poloha a teraz pri prúdení teplého vzduchu, keď zároveň svieti aj slnko, tak veľmi dobre ohrieva tieto juhozápadné svahy Malých Karpát a aj v noci tam je veľmi teplo,“ hovorí klimatológ SHMÚ Pavol Faško.

Séria tropických dní sa začala už pred týždňom. „Od pondelka zaznamenávame každý deň niekde na Slovensku maximálnu dennú teplotu 35 stupňov Celzia a vyššiu, takže zatiaľ je to v tohtoročnom lete najvýraznejšia vlna horúčav,“ dodáva klimatológ.

Ochladenie, ktoré príde s víkendovými búrkami, pričom najintenzívnejšie by mali byť zajtra a v noci na pondelok, nepotrvá dlho a veľmi nám to nepomôže.

„Horúčavy sa zmiernia, ale vzhľadom na to, že budú búrky, tak bude viac vlhkosti vo vzduchu, takže bude dusnejšie,“ naznačuje Faško. V utorok či v stredu by sa mala zmenšiť oblačnosť, malo by viac svietiť slnko a teplota vzduchu môže opäť rásť.

Extrémne teplá vyčerpávajú ľudí, zvieratá aj krajinu nielen zničujúcim suchom, ale aj požiarmi, ktorých riziko je v suchom a horúcom počasí vyššie. V piatok hasiči bojovali s veľkým lesným požiarom v Gemerskej Polome v okrese Rožňava, pomáhať musel aj vrtuľník.

Najhoršie znášajú ľudia vysoké teploty v rozpálených betónových mestách, kde sú pocitovo oveľa vyššie aj pre rozpálený asfalt. Viaceré samosprávy sa preto snažia bojovať proti prehriatiu ulíc aj zavlažovaním ciest a chodníkov kropiacimi autami. Niektoré kúpaliská na horúce dni zareagovali operatívne a napríklad v Trnave či v Bratislave predĺžili otváracie hodiny.

Lekári v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach od pondelka pre kolapsy z tepla ošetrili 19 ľudí. „Z toho troch pacientov sme museli aj hospitalizovať. Väčšinou išlo o staršie osoby,“ dopĺňa hovorkyňa Ivana Stašková.

Zdravotníci odporúčajú, že ak vidíme, že v našom okolí prišlo niekomu z tepla nevoľno, je potrebné ho umiestniť do tieňa, poskytnúť mu tekutiny a v prípade potreby zavolať záchranku.