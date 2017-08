Ministerstvo reaguje na stratenú muníciu, pripravuje projekt na stráženie skladov vojakmi

Ministerstvo obrany plánuje vo vojenských skladoch posilnenie dozornej a strážnej služby profesionálnymi vojakmi, potvrdila to hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.

Plánované je navýšenie počtu vojakov a zamestnancov rezortu obrany, s ktorým sa počíta už v materiáli Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní.

Rezort materiál dal do pripomienkového konania. „ V súčasnosti je pripravovaný pilotný projekt a po jeho vyhodnotení bude rozhodnuté o ďalšom postupe," zdôraznila Capáková.

Rezort obrany o tejto možnosti začal uvažovať potom, čo minulý rok sa prišlo na chýbajúcu muníciu vo vojenských skladoch. Prípadom sa zaoberá Národná kriminálna agentúra, začala trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Celkovo sa do konca roka 2018 počíta podľa materiálu v pripomienkovom konaní s navýšením tabuľkových miest pre vojakov na 17 501, naopak, počet civilných zamestnancov by mal v rezorte obrany administratívne klesnúť do konca budúce roka na 4 050.

Ako sa upozorňuje v materiáli, nejde o prepúšťanie civilných zamestnancov. Dôvodom tejto administratívnej zmeny je, že nedošlo k plánovanej zmene podriadenosti stredísk prevádzky objektov od Agentúry správy majetku Ministerstva obrany SR do podriadenosti Ozbrojených síl SR. Dôvodom vyššieho plánovaného počtu vojakov je aj reorganizácia 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov a reorganizácia 22. mechanizovaného práporu Michalovce.

Materiál počíta aj so zmenami v počte hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky. Počet samohybných kanónových húfnic sa zvýši zo 16 na 24 kusov a u bojových vozidiel pechoty ide o zmenu zo 159 na 169 kusov. Ide o zmeny z dôvodu plánovaného nákupu v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030, píše sa v materiáli.

K 31. decembru 2018 by mali mať vojaci podľa materiálu k dispozícii napríklad 58 mínometov, 17 raketometov, jeden protilietadlový raketový komplet stredného dosahu či päť kompletov blízkeho dosahu. V prípade bojovej techniky sa navrhuje napríklad 22 tankov, 60 obrnených transportérov, ale aj 12 bojových lietadiel a 10 cvičných lietadiel. V materiáli sa počíta ku koncu decembra 2018 s dvoma strednými dopravnými lietadlami a siedmimi ľahkými strednými lietadlami. Viacúčelových vrtuľníkov by mali mať vojaci 14 a jeden cvičný.