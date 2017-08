Online: SNS vypovedala Koaličnú zmluvu. Budú predčasné voľby?

V koalícii nastal konflikt pre ministerstvo školstva. Ako informoval zdroj z prostredia národniarov, SNS odmietla zakrývať prešľapy na ministerstve školstva exministra J. Draxlera a podnikateľa J. Brhela.

13:41 Vypovedaním Koaličnej zmluvy možno chce Danko vymeniť ministerstvo školstva za ministerstvo vnútra, „lebo kradnúť na školstve je fest ťažké“. Na svojom facebookom profile to uviedol predseda najväčšej opozičnej strany SaS Richard Sulík. „Alebo chce len väčší podiel na lupe, keďže všetky politické náklady kradnutia znáša momentálne on,“ dodal šéf SaS.

13:40 Po vypovedaní Koaličnej zmluvy sa zrejme môžeme tešiť na novú, ešte korupčnejšiu vládu. Myslí si to nezaradený poslanec NR SR Jozef Mihál. „Bude to zrejme reakcia pána Danka na interné turbulencie, ktoré sa vzťahujú na kauzy,“ dodal Mihál na margo nedávnej kauzy súvisiacej s čerpaním eurofondov na ministerstve školstva.

13:35 Koaličných partnerov krok Andreja Danka zaskočil. Strana Most-Híd pripravuje stanovisko. Predseda Béla Bugár uviedol, že vypovedanie koaličnej zmluvy má riešiť koaličná rada. Hovorkyňa Smeru Ľubica Končalová uviedla, že musia zistiť viac informácií a potom sa vyjadria.

13:25 Nemyslím si, že padne vláda, je to len sprosté vydieranie sa navzájom, povedal podpredseda SaS a poslanec NR SR Ľubomír Galko. „Podľa mňa je táto korupčná koalícia tak strašne nenažraná, pretože vidí, že ekonomike sa darí i napriek tomuto zlodejskému spolku, že nastal čas vydierania jedným subjektom zvyšných dvoch. A teraz sa budú navzájom vydierať, aby sa ich strana a ľudia, ktorí stoja za touto stranou, teda oligarchovia a nečestní podnikatelia, mohli zúčastniť na tejto žranici," povedal Galko s tým, že tento efekt bude u všetkých troch strán. „Teraz nastane ruvačka, aby si urvali z toho čo najviac," povedal a dodal, že podľa neho vláda nepadne.

13:17 Systém čerpania eurofondov v oblasti školstva sa podľa predsedu SNS Andreja Danka nastavoval v decembri 2015. Vtedy bol ministrom školstva nominant Smeru Juraj Draxler. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA, ktorý sa uskutočnil ešte pred vypovedaním Koaličnej zmluvy.

Danko za najväčšiu chybu ministra školstva Petra Plavčana preto považuje, že nenastúpil na proces komplexnej zmeny pri čerpaní eurofondov a pokračoval v línii svojich predchodcov, ktorí nešťastne nastavili čerpanie eurofondov na súťaž súkromných firiem s vysokými školami. „Potom sa to zvrhlo do vojny súkromných spoločností. Nepovažujem to za šťastné. Eurofondové čerpanie by malo byť nastavené priamo do vysokých škôl,“ vyhlásil Danko s tým, že táto téma bola následne zneužívaná.

13:03 Text už dostali od SNS aj koaliční partneri, teda Smer a Most-Híd.

12:53 Ako informovala Čižmáriková, predseda parlamentu a SNS Andrej Danko vypovedal Koaličnú zmluvu podpísanú 1. septembra 2016 medzi stranami Smer, SNS a Most-Híd. Ako dôvod uvádza absolútnu nevyhnutnosť prenastavenia pravidiel v koalícii, novú úpravu pomerov a vzťahov a stanovenie absolútne nových priorít, ktoré sa budú premietať v rámci procesu zostavenia nového rozpočtu, s cieľom obnovy dôvery medzi koaličnými partnermi, ako aj dôvery verejnosti ku koalícii.

„Dobrá sociálno – ekonomická situácia roku 2017 ukazuje, že je nutné sa zamerať na nové výzvy a priority, ktoré je potrebné premietnuť do koaličnej dohody a nového programového vyhlásenia vlády. Keď sa darí ekonomike štátu, musia to pocítiť aj samotní občania,“ uvádza sa vo vyhlásení.

SNS zároveň navrhuje bilaterálne, resp. multilaterálne rokovania s vedením Slovenskej národnej strany o možnosti zostavenia novej koaličnej zmluvy.