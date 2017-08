Varovný list EK oznamuje, že peniaze na výskum neprídu

Do dnešného dňa Európska komisia neuskutočnila na Slovensko žiadnu platbu v štyroch výzvach pri eurofondoch na vedu a výskum a ani žiadnu neuskutoční do okamihu, kým sa nepodarí uspokojivo vyriešiť záležitosti spomínané vo varovnom liste.

Do dnešného dňa Európska komisia neuskutočnila na Slovensko žiadnu platbu v štyroch výzvach pri eurofondoch na vedu a výskum a ani žiadnu neuskutoční do okamihu, kým sa nepodarí uspokojivo vyriešiť záležitosti spomínané vo varovnom liste. Autor: SHUTTERSTOCK

Varovný list (tzv. warning letter) poslali na Slovensko 3. augusta 2017. Varovný list je oficiálny dokument, ktorý slovenské orgány informuje o rozhodnutiach zo strany Európskej komisie, vysvetľuje pre Pravdu zdroj z Európskej komisie. Zasiela sa v prípadoch, keď Európska komisia dostane informácie o možnom zneužití fondov EÚ. Ide o preventívny krok, ktorý dotknuté členské štáty informuje, že až do okamihu, keď sa podarí objasniť predmetnú situáciu, nebudú odsúhlasené žiadne platby v danej oblasti programu či daného operačného programu vo všeobecnosti.

Do dnešného dňa Európska komisia neuskutočnila na Slovensko žiadnu platbu v štyroch výzvach pri eurofondoch na vedu a výskum a ani žiadnu neuskutoční do okamihu, kým sa nepodarí uspokojivo vyriešiť záležitosti spomínané vo varovnom liste. Vzhľadom na to, že sa doposiaľ neuskutočnili žiadne platby, nemožno ani hovoriž o ich pozastavení.

Európska komisia posunula informácie Európskemu úradu pre pre boj proti podvodom (OLAF). OLAF sa nimi bude zaoberať v zmysle svojich pravidiel a postupov. Neznamená to automaticky začiatok vyšetrovania. OLAF je vo svojom vyšetrovaní nezávislý a všetky prichádzajúce informácie, ktoré by mohli byť potenciálnym predmetom vyšetrovania, najprv podrobne zanalyzuje.

Kauza, ktorá sa týka podpory výskumu z eurofondov, trvá od prvej polovice júla. Výskumné univerzity a Slovenská akadémia vied najprv žiadali ministra školstva Petra Plavčana o prehodnotenie výsledkov pri hodnotení projektov v rámci výzvy na financovanie dlhodobého strategického výskumu. Univerzity a SAV reagovali na to, že v rámci výzvy za 300 miliónov eur nedostal ani jeden projekt univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumných centier výskumných univerzít a ústavov SAV finančnú podporu. Opozícia následne kritizovala, že príspevky na vedu a výskum rozdelili vo výzve netransparentne, v rozpore s pravidlami a podľa medializovaných informácií mohlo dôjsť aj ku korupcii.

SaS žiada odvolať riaditeľa Výskumnej agentúry

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada ministra školstva Petra Plavčana, aby odvolal z funkcie generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry Rastislava Belianskeho. Práve Beliansky podľa SaS nesie primárnu zodpovednosť za škandál s prideľovaním eurofondov pre vedu a výskum. Liberáli zároveň žiadajú Plavčana, aby požiadal Najvyšší kontrolný úrad SR a ministerstvo financií o kontrolu celého procesu prideľovania eurofondov.

SaS tvrdí, že varovný list o pozastavení preplácania eurofondových výziev, ktorý Európska komisia zaslala Slovensku vo štvrtok 3. augusta, je poslednou príležitosťou, aby vláda spravila poriadok s eurofondmi na vedu a výskum.

"Varovný list, ako aj fakt, že sa celá záležitosť dostala na Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF, sú dôkazmi, že podozrenia z konfliktu záujmov či z porušenia podmienok výziev sú skutočne vážne. Ak dôjde k pozastaveniu preplácania výziev, doplatiť na to môžu samotní občania Slovenskej republiky. Zmluvy s viacerými firmami sú už podpísané a ak ich nepreplatí Európska únia, bude ich musieť zaplatiť štát z daní nás všetkých,“ upozornil poslanec NR SR Branislav Gröhling. Tvrdí tiež, že ministerskí úradníci všetky podozrenia ignorujú a podpisujú zmluvy s firmami. "Od 10. júla, keď boli zverejnené podozrenia o podvodoch vo výzvach a rektori poukázali na pochybné hodnotenie, Výskumná agentúra zverejnila zmluvy s ďalšími 18 firmami za 90 miliónov eur. Celé to vyzerá ako výsmech rektorom aj verejnosti,“ povedal Gröhling.

SaS adresuje odkaz aj predsedovi vlády Robertovi Ficovi. "Jasnejší signál ako varovný list od Európskej komisie nemohol dostať. Keď premiér, paralyzovaný Robertom Kaliňákom, nemá na to, aby odvolal ministra Plavčana, mal by ho aspoň požiadať, aby predstavil verejnosti opatrenia na urgentné riešenie situácie. Už dnes Slovensku za netransparentné čerpanie eurofondov hrozí, že bude musieť vyplatiť niekoľko sto miliónov eur. Tieto obrovské sankcie svedčia o tom, že pomocou eurodotácií sa u nás vytvorila rozsiahla korupčná sieť politikov, úradníkov a majiteľov súkromných firiem,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.

Remišová: O projektoch nerozhodovali odborníci

Celý systém rozdeľovania 600 miliónov eur na vedu a výskum ministerstvo školstva nezvládlo. Prvým kľúčovým problémom bol výber a skúsenosti hodnotiteľov, druhým problémom bolo rozdeľovanie peňazí firmám bez skúseností s výskumom a vývojom.

„Varovný list nepíše Brusel každý deň a určite nie pre bežné a formálne problémy,“ uviedla Veronika Remišová z hnutia OĽaNO. „Varovný list znamená, že EK považuje to, čo sa tu deje s dotáciami na vedu a výskum, za obrovský problém. Je to historicky prvýkrát, čo nám Brusel poslal varovný list predtým, ako výzva bola skončená a vyhodnotená,“ hovorí Remišová. Poslankyňa tiež upozorňuje, že ak by peniaze žiadateľom vyplatili, hrozilo by, že by ich komisia nepreplatila a Slovensko by ich splácalo zo svojho rozpočtu. Európska komisia žiada preveriť, či majú hodnotitelia projektov skúsenosti a odbornosť na hodnotenie projektov a či firmy, ktoré dostali granty, majú skúsenosti s výskumom a inováciami a či sú finančne stabilné.

Remišová tiež upozorňuje, že predseda SNS Andrej Danko hovoril o zastavení výzvy na financovanie dlhodobého strategického výskumu, no nepovedal, čo bude s druhou výzvou na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier, kde boli problémy s mŕtvymi firmami a podozrenia z korupcie. Pri výzve na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier boli podľa Remišovej neodborní hodnotitelia v zozname veľmi často. Narážala napríklad na prípad, keď lekár hodnotil projekt o spracovaní oceľových plechov. Množstvo projektov podľa nej tiež hodnotili ľudia, ktorí sú konateľmi firiem, ktoré píšu eurofondové projekty.

Poslankyňa tiež upozornila, že projekty hodnotila napríklad aj generálna riaditeľka sekcie pôdohospodárskej politiky na ministerstve pôdohospodárstva, ktoré riadi SNS, Monika Deneva. Hodnotila 15 projektov a všetky boli na základe jej hodnotenia zamietnuté. „Nemala problém hodnotiť akúkoľkvek oblasť od zásobníka energií na princípe rotujúceho telesa, cez gamaradiačnú záťaž sklovláknitých izolácií, až po diagnostiku chronickej obštrukčnej choroby pľúc,“ hovorí Remišová. „Podobne bol na tom Pavol Balžanka, menovaný SNS na pozíciu riaditeľa Agentúry na podporu výskumu a vývoja na ministerstve školstva. Bol najčastejším hodnotiteľom pri úspešných projektoch a rovnako sa rozumie ovocinárstvu, viacvrstvovým sklám, energetickým tokom aj kompozitným materiálom,“ hovorí Remišová.