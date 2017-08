Otázky a odpovede o koaličnej kríze

Rozpadne sa vláda?

Tento variant sa nedá očakávať, súčasná vláda nemá alternatívu, opozícia nedisponuje dostatkom hlasov na zostavenie vlády, a predčasné voľby nezaručujú v tejto chvíli nikomu zo súperiacich strán, že zostaví vládu. Dá sa však očakávať, že keď sa vládna koalícia dohodne, vzťahy vo vláde tento konflikt poznačí.

Ustúpi Robert Fico požiadavkám Andreja Danka?

Šéf SNS Danko žiadne požiadavky na stôl nedal, špekuluje sa, že má záujem o ministerstvo vnútra, kde mu však Smer neustúpi.

Ak sa koalícia dohodne, koho tento konflikt najviac oslabí?

Pri všetkých vládnych konfliktoch aj v minulosti v zásade takéto kroky najviac oslabujú rozbíjača, to znamená, že to v tomto prípade môže oslabiť SNS. Napríklad SaS doplatila na to, že v roku 2011 položila vládu Ivety Radičovej, rovnako počas druhej Dzurindovej vlády sa eskalovanie napätia nevyplatilo KDH a ANO.

Stalo sa už niekedy, že koaličný partner odstúpil od koaličnej zmluvy a žiadal revíziu vzťahov vo vnútri koalície?

Zmeny v koaličnej zmluve sa zvyknú robiť, ak napríklad z vlády vystúpi jeden partner a zvyšní členovia koalície si medzi sebou upravia vzťahy. Postup, aký zvolil Danko, sme tu ešte nemali. V roku 2006 KDH pre Zmluvu o výhrade svedomia odišlo z koaličnej vlády, kabinetu Ivety Radičovej zase parlament v roku 2011 vyjadril nedôveru, keď premiérka spojila hlasovanie o eurovale s vyslovením dôvery jej vláde. SaS, ktorá bola vtedy členom koalície, nehlasovala, a tým položila vlastnú vládu. V oboch prípadoch nasledovali predčasné voľby.