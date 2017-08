Horský o koaličnej kríze: Žiadna kaša sa neje taká horúca, ako sa uvarí

Politológ Michal Horský považuje vypovedanie koaličnej zmluvy stranou SNS za "búchanie päsťou do stola". Krok národniarov prirovnal k jánošíkovskému modelu slovenskej politiky a nemyslí si, že by viedol k pádu vlády či k predčasným voľbám. "Žiadna kaša sa neje taká horúca, ako sa uvarí, tým menej v politickej kuchyni SNS," povedal.

Politológ Michal Horský. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Aký scenár teraz očakávate?

Očakávam, že kaša bude pomaly chladnúť. Budú nasledovať zákulisné rozhovory lídrov vládnej koalície Fica, Bugára a Danka. Slovensko sa znova iba dozvie, že iná alternatíva zostavenia vlády zatiaľ nie je a preto namiesto predčasných volieb budeme môcť očakávať staronovú, tak trocha vyleštenú vládu.

Čo si predstavujete pod vyleštenou vládou?

To znamená, že niektoré menej populárne osobnosti odstúpia a nahradia ich nové.

Takže vypovedanie koaličnej zmluvy nepovedie k predčasným voľbám?

Nie, to si nemyslím. Súčasný stav našej politickej scény, ako napríklad šíriaca sa vlna antipolitiky či politického extrémizmu, fakticky nepraje žiadnemu zodpovednému účastníkovi vo vysokej politike. Na druhej strane, odkiaľ by sa zobralo 90 hlasov na odhlasovanie predčasných volieb? Žiadna strana, koaličná či opozičná, nie je pripravená na predčasné voľby.

Stále platí, že neexistuje iná vládna alternatíva, ako je tá súčasná?

Domáci i zahraniční pozorovatelia, politológovia už dlhší čas usudzujú, že táto stranícka vládna koalícia nemá svoju alternatívu podľa pravidiel zastupujúcich demokraciu.

Traja, piati, desiati jednotlivci, ktorí predstierajú, že majú pod kontrolou politické inštrumenty strany či hnutia, ktoré ich oprávňujú nastúpiť nielen k opozičnej, ale aj ku konštruktívnej vládnej politike, zatiaľ v žiadnom ohľade nespolupracujú.

To znamená, že opozícia by nedokázala zostavila vládu?

Nie, nedokázala. Existuje obraz novej vlády, ktorý je však mimo reality. Ak by sa Danko otočil a povedal by, že ide s opozíciou a tá by mu sľúbila, že bude premiérom. K tomu si treba predstaviť nového predsedu Národnej rady pána Matoviča za predpokladu, že by prestal bojkotovať parlament. A ešte opozičná politika Mostu-Híd, ktorá môže byť v takej aj inakšej vláde. Samozrejme, že toto nie je reálne.

Dokážu traja lídri Fico, Bugár a Danko zastabilizovať svoje vzťahy?

Pravdaže, ak chcú politicky prežiť, nemajú inú možnosť, iba zastabilizovať svoje vzťahy.

Aké ústupky budú musieť urobiť?

Ťažko predvídať, pretože rok a pol od volieb sa traja lídri na verejnosti iba vzájomne chvália a oceňujú, kto z nich je pripravený na akékoľvek kompromisy či meniť politickú stabilitu spoločnosti. A kto z nich by mohol ustúpiť, ťažko povedať, faktom však je, že zrejme pôjde o vzájomné personálne ústupky.

Môžu byť ústupkami aj zmeny na vysokých postoch niektorých ministerstiev?

Mohlo by ísť o odvolanie niekoľkých ministrov, a nielen ministra školstva Plavčana, ale viacerých, aj z iných politických strán. Chcel by som povedať, že údajne existuje „celý zoznam“, kto by chcel byť ministrom, stačí po ňom iba „siahnuť“.

Myslíte si, že reakcia Danka je oprávnená v súvislosti s podozreniami, že za eurofondmi stoja sponzori jeho strany?

Každý radikálny obrat politiky nie je dobrý pre verejnosť. Pôsobí nepremyslene a od nepamäti je považovaný za politickú nezrelosť strany, lídra či celej politickej elity. Vypovedanie koaličnej zmluvy na spôsob buchnutia päsťou do stola je jánošíkovský model slovenskej politiky, iste nie až taký ojedinelý, ktorý rozhodne SNS ani jej lídrovi neprospeje.