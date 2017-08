Smer nechce SNS ustupovať

Na nočnom rokovaní Smeru chýbal jedine minister kultúry Marek Maďarič, ktorý pre predsedu SNS a jeho rozhodnutie vypovedať Koaličnú zmluvu neprerušil dovolenku.

Na koaličnej rade sa očakáva, že predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a Národnej rady SR Andrej Danko vysvetlí partnerom "absurdný krok Slovenskej národnej strany“, ktorým vypovedala Koaličnú zmluvu.

Večer sa situáciou zaoberalo aj predsedníctvo Most-Híd. Predseda strany Béla Bugár dostal mandát rokovať o doplnení Koaličnej zmluvy, nie však o jej vypovedaní. Bugár očakáva od vedenia SNS a najmä jej predsedu Danka, že príde na Koaličnú radu s konkrétnym návrhom, čo chce zmeniť, prečo vypovedal zmluvu a prečo takýmto spôsobom. Ako povedal Bugár po rokovaní predsedníctva strany Most-Híd, nevie, čo konkrétne Danko žiada. „Ak má niekto problém, najskôr rokuje. Uvidíme, s čím príde,“ povedal s tým, že má mandát, aby táto koalícia pokračovala ďalej.

Kríza pre ministerstvo školstva

Slovenská národná strana (SNS) v pondelok vypovedala Koaličnú zmluvu. Konflikt v koalícii zrejme nastal pre ministerstvo školstva.

Šéfka Komunikačného odboru NR SR Zuzana Čižmáriková, predseda parlamentu a SNS Andrej Danko vypovedal Koaličnú zmluvu podpísanú 1. septembra 2016 medzi stranami Smer-SD, SNS a Most-Híd. Dôvodom je podľa neho absolútna nevyhnutnosť zmeny nastavenia pravidiel v koalícii, nová úpravu pomerov a vzťahov a stanovenie absolútne nových priorít, ktoré sa budú premietať v rámci procesu zostavenia nového rozpočtu s cieľom obnovy dôvery medzi koaličnými partnermi ako aj dôvery verejnosti ku koalícii.

Rozpad koalície neočakáva

Sociológ Pavel Haulík rozpad koalície neočakáva. Pripomína, že aj v samotnom texte koaličnej zmluvy sa uvádza, že ju nemožno vypovedať jednostranne a so zrušením musia súhlasiť všetci partneri. Podľa Haulíka si SNS po zvážení „reálnych aj racionálnych“ dôvodov napokon uvedomí, že nemá na výber. „Myslím si, že táto koalícia bude musieť pokračovať,“ hovorí. Podľa neho, ak Dankovi skutočne išlo o úpravu koaličných vzťahov, mal najskôr partnerov informovať, ako konkrétne si to predstavuje. „To by bol štandardný postup,“ uvažuje sociológ a dodáva, že ak líder SNS takto radikálne zmluvu vypovedal, akoby tým vyslal signál, že už nad koalíciou „zlomil palicu“. Napriek tomu odhaduje, že ďalšie Dankovo konanie už bude „kombináciou štandardného a radikálneho“.

„Pravdaže, sú možné aj príčiny, o ktorých zatiaľ nevieme,“ pokračoval Haulík. Ako zdôvodnil, „nevie si vysvetliť“, ako sa mohla situácia v koalícii tak dramaticky zmeniť od minulého štvrtka, keď na rokovaní koaličnej rady nič v súvislosti s eurofondmi a Draxlerom nezaznelo. Sociológ podčiarkuje, že odstúpením jedného z partnerov koaličná zmluva nezaniká a vláda automaticky nekončí. Možných je viacero scenárov jej pokračovania, môže si namiesto SNS nájsť iného partnera či pokračovať ako menšinová. Alternatívu, že by nová koalícia vznikla iba zo subjektov, ktoré sú momentálne v opozícii – čo by sa však nedalo bez účasti kotlebovcov, však vylučuje. „A takisto neaktuálne sú aj predčasné voľby,“ tvrdí. Pre ich podporu by sa podľa neho nenašla potrebná podpora ústavnej väčšiny poslancov, keďže v súčasnosti by zrejme žiadnemu z politických subjektov nepomohli.