Útočník z kauzy Mariatchi ide za mreže

Krajský súd v Nitre odsúdil Jána Ď. na šesť rokov a šesť mesiacov nepodmienečne za to, že počas silvestrovskej noci 2014 surovo dokopal majiteľa baru Mariatchi.

Potvrdil tým rozhodnutie prvostupňového súdu. Odsúdený bol zaradený do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Ján Ď. mal majiteľa baru Mariatchi Radovana Richtárika pri inkriminovanom brutálnom útoku kopať do hlavy a do nohy. Trestné stíhanie ďalších dvoch jeho kumpánov bolo zastavené, Františka B. už odsúdili na ročný podmienečný trest.