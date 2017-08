Sociológ: SNS si vymedzuje priestor v koalícii

Koaliční lídri sa dohodli na pokračovaní koalície. Bol to najreálnejší scenár, respektíve čakali ste krízový variant?

Myslím si, že krízovejšie varianty by prichádzali do úvahy len vtedy, ak by ten konflikt bol zásadný a koaliční lídri by nevedeli nájsť jeho riešenie. Z toho, čo preniklo na verejnosť, to takýto charakter nemá. Má to charakter nie zriedkavo sa vyskytujúceho vnútrokoaličného boja v mnohých koalíciách.

Koalíciou sa strany nestanú kamarátmi. Sú to partneri, ktorí popri spoločných témach riešia aj vlastné témy a pri nich narážajú záujmy na seba a vznikajú konflikty. Je to bežný chlieb každej koalície. Napriek všetkému si myslím, že išlo o použitie zbraní hromadného ničenia v bežnom konflikte.

Čo hovoríte na to, že v jeden deň SNS vypovie koaličnú dohodu a na druhý deň je pripravená pokračovať v koalícii ďalej?

Nijako ma to neprekvapilo. Ak by malo ísť o vypovedanie koaličnej dohody so všetkými dôsledkami, malo by to inú formu. Je to len vymedzovanie si priestoru a oznámenie partnerom, že naša nespokojnosť je vážna a veľká. Viac by som za tým nehľadal.

Smer, SNS a Most-Híd teda nepodpíšu novú koaličnú dohodu, pripraví sa len dodatok k súčasnej dohode?

Neviem, ako to technicky vyriešia. Zrejme nejaký dodatok podpíšu. Ale žeby podpísali novú, myslím si, že tak ďaleko to nezájde.

Zásadným sa ukázal spor o čerpanie eurofondov na vedu a výskum v rezorte školstva pod vedením ministra za SNS Petra Plavčana. Prežije minister vo funkcii?

Dnes je to veľmi ťažká otázka. Myslím si, že zmena na tomto poste, ak aj bude, nebude okamžite.

Ak sa preukážu pochybenia v rozdeľovaní eurofondov, bude odchod ministra školstva neodvratný?

Záleží na tom, aké skutočnosti by sa objavili. Pochybenia môžu mať rôzny charakter. Môžu to byť vcelku drobnosti, ale aj veľmi zásadné veci, ktoré spôsobia problémy trebárs tým, že Európska komisia by zasiahla do celého procesu. V takom prípade by to malo aj personálne dôsledky.

Predseda SNS Andrej Danko využil najsilnejší nástroj, a to vypovedanie koaličnej dohody. Aké nástroje mu teraz zostanú v rukách, ak sa opäť objaví zásadnejší spor?

Myslím si, že pokiaľ koalícia cez túto krízu prejde, tak minimálne podstatnú časť zvyšku volebného obdobia v nej bude pokoj. Aj dnes si uvedomili, že súčasná koalícia nemá alternatívu.

Ako sa zmenia vzťahy v koalícii po tejto kríze?

Predpokladám, že to nebude iné ako doteraz. Len koaliční partneri budú trošku aktívnejší vo vnútornej komunikácii, aby konfliktom predchádzali a aby obrusovali hrany. Koalície sú o tom, že sú v nich často konflikty. Záleží skôr na tom, či existujú iné rozumné riešenia, než čo súčasná koalícia predstavuje. U nás, aj vzhľadom na stav opozície, napriek všetkému iné racionálne riešenie neexistuje.